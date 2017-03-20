Anastasiadis, Çarşamba günü Guterres ile görüşecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, New York’a gitti.

Rum basınına göre, Rum Lider Nikos Anastasiadis New York ziyaretinde Kıbrıs konusu, yatırım sağlamak ve enerji konularında temaslar yapacak.

Rum Lider, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve İngiltere Dışişleri Bakanı Borris Johnson ile yapacağı görüşmede Kıbrıs müzakerelerinin neden kesildiğini izah edeceği ve diyaloğun yeniden başlaması gerektiğini vurgulayacağı belirtildi.

Anastasiadis- Guterres görüşmesi 22 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek.

Anastasiadis’in ayrıca Kıbrıs için özel düzenlenecek yatırım forumuna katılacağı ve Güney Kıbrıs’ın ekonomisinde yaşanan gelişmeleri anlatarak yatırımları teşvik edeceği kaydedildi.

Rum basını, Anastasiadis’in Exxon Mobil şirketi yetkilileriyle görüşeceğini de yazdı.

Anastasiadis’in 23 Mart akşamı ise New York’tan Roma’ya hareket edeceği ve Roma Antlaşması’nın imzalanmasının 60’ıncı yıldönümü etkinlikleri için, AB devletvehükümetbaşkanlarıgayriresmizirvetoplantısınakatılacağıbelirtildi.