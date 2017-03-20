Lefkoşa18 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Yağ yakımını hızlandıran 'metabolizma canavarı' besinler
  • Bahar yorgunluğundan kurtulmak için bunları yapın
  • '5 saniye kuralı'na bilimsel yanıt
  • Yanlış diyet saçı dökebilir
  • Geç saatte yemek yiyip yatmayın
  • Krem peynir meme kanseri riskini artırıyor
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. RUM BASINI

  3. Anastasiadis, Çarşamba günü Guterres ile görüşecek
Anastasiadis, Çarşamba günü Guterres ile görüşecek

Anastasiadis, Çarşamba günü Guterres ile görüşecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, New York’a gitti.

A+A-

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, New York’a gitti.

Rum basınına göre, Rum Lider Nikos Anastasiadis New York ziyaretinde Kıbrıs konusu, yatırım sağlamak ve enerji konularında temaslar yapacak.

Rum Lider, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve İngiltere Dışişleri Bakanı Borris Johnson ile yapacağı görüşmede Kıbrıs müzakerelerinin neden kesildiğini izah edeceği ve diyaloğun yeniden başlaması gerektiğini vurgulayacağı belirtildi.

Anastasiadis- Guterres görüşmesi 22 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek.

Anastasiadis’in ayrıca Kıbrıs için özel düzenlenecek yatırım forumuna katılacağı ve Güney Kıbrıs’ın ekonomisinde yaşanan gelişmeleri anlatarak yatırımları teşvik edeceği kaydedildi.

Rum basını, Anastasiadis’in Exxon Mobil şirketi yetkilileriyle görüşeceğini de yazdı.

Anastasiadis’in 23 Mart akşamı ise New York’tan Roma’ya hareket edeceği ve Roma Antlaşması’nın imzalanmasının 60’ıncı yıldönümü etkinlikleri için, AB devletvehükümetbaşkanlarıgayriresmizirvetoplantısınakatılacağıbelirtildi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.