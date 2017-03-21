Anastasiadis: "Diyalog masasını terk eden biz değiliz"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmelerin en yakın zamanda yeniden başlaması yönündeki umudunu dile getirdi.

Fileleftheros gazetesine göre, Anastasiadis, New York’a varışsında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bazı gerçeklikleri sıralamak, ifade etmek, aynı zamanda son 43 yıldır her hükümet tarafından dile getirilen, Kıbrıs sorununun iki toplumun endişelerine saygı duyacak adil, işlevsel ve sürdürülebilir çözümünün tek ve egemen arzumuz olduğuna dair kendi irademi tekrarlamak için buradayım” dedi.

Anastasiadis, görüşmelerin en yakın zamanda yeniden başlamasını bekleyip beklemediği yönündeki soruya karşılık, diyalogun yeninden başlayacağı zamanın en yakın zamanda gelmesini umut ettiğini belirtti.

Nikos Anastasiadis, yeniden birleşmiş bir vatanda “işgal orduları” ve garantiler olmadan, saygı içerisinde yaşamayı arzuladıklarını savundu.

New York’ta bulunması dolayısıyla BM Genel Sekreteri, İngiltere Dışişleri Bakanı, BM Genel Kurulu Başkanı gibi yetkililerle bazı siyasi görüşmeler yapacağını söyleyen Anastasiadis, bu temaslarda karşı karşıya oldukları sorunları ortaya koymayı ve diyaloga devam etme yönündeki kararlılığını yeniden vurgulamayı arzuladığını belirtti.

Diyalog masasını terk edenin kendileri olmadığını savunan Anastasiadis, herhangi bir sorumluluk yükleme oyununa da girmeyi arzulamadığını ifade etti.

Bunun gerçekleşmesini arzuladıkları şeylerin yararına olmayacağını söyleyen Anastasiadis, çözüme götürecek, bir toplumun değil, her iki toplumun da endişelerini göz önünde bulunduracak özlü, yaratıcı ve yapıcı bir diyalogun olmasını istediklerini belirtti.

Anastasiadis, BM Genel Sekreterinden bir sondaki adım olarak ne beklediği sorusuna şu yanıtı verdi:

“Kıbrıs”ın AB üyesi olduğunu; gerek dört özgürlük ya da yönetime etkin katılım, gerekse boğucu zaman takvimlerinin, işgal ordularının varlığının devamı gibi diğer konularla ilgili Türk tarafının bazı isteklerine uyum gösteremeyeceğini göz ardı etmeden, tarafsızlıkla ve sorumluluk yüklemeden özlü diyalogun gerekliliği konusunda bilgiler vereceğim”

Görüşmelerdeki ilerlemeyi küçümsemediği gibi, önlerindeki zorlukları da görmezden gelemeyeceğini belirten Anastasiadis, Rum Hükümeti’nin kararlılıkla kazananlar-kaybedenler olduğu hissi yaratmayacak bir çözümün olması hedefine bağlı olarak çalışmakta kararlı olduğunu belirtti.

Anastasiadis, ABD ile ekonomi, ticaret ve en önemli faktör olan enerji alanındaki ilişkilerin daha fazla sıkılaşmasını hedeflediklerini söyledi. Anastasiadis, bu çerçevede yatırım fonları, enerji şirketleri ve diğer alanlardan yetkili kişilerle temaslarda bulunacaklarını kaydetti.

ANASTASAİDİS GUTERRES’E NE SÖYLEYECEK…

Öte yandan Alithia gazetesi “ALPHA Kıbrıs” televizyonuna dayandırdığı haberinde, Anastasiadis’in yarınki görüşmelerinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, müzakerelerin yeninden başlaması gerekliliği konusunda Rum Hükümeti’nin tutumunda bir değişikliği olmadığını söyleyeceğini yazdı.

Habere göre, sürecin yoğunlaştırılması ve daha etkili olması için BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin destekleyici rolünü de görüşecek olan Anastasiadis, Guterres ve onun aracılığıyla Eide’ye, Kıbrıs Rum tarafı ve kendisinin kişisel olarak müzakere tahammülünün sınırında olduğunu, başka taviz ve uzlaşılara yerin olmadığı mesajı verecek.

Gazete, Anastasiadis’in bu tezini güçlendirmek için son zamanlarda Kıbrıs Rum toplumu kamuoyunda hissedilir bir dönüşüm olduğu ve ‘hayır’ eğilimin güçlendiğini gösteren kamuoyu yoklamalarına vurgu yapacağını ve Türk tarafına baskı yapılmasını isteyeceğini de aktardı.