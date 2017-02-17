Anastasiadis: "Eide de Akıncı'nın gittiğini fark etmedi"

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, dün Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı ile müzakere yürütürken masadan kalkıp gitmesi hakkında açıklama yaptı. Anastasiadis, "Birkaç dakika ara istedim, geri döndüğümde Akıncı gitmişti. BM arabulucusu Eide de Akıncı'nın gittiğini fark etmedi" dedi.

Akıncı, Anastasiadis'in müzakere sırasında 'Enosis krizi' nedeniyle masadan kalkarap kapıyı çarpıp gittiğini söylemişti.

Kıbrıs lideri Anastasiadis, "Akıncı'yı masaya çağırıyorum, koşulsuz olarak masaya dönmeli. Türk lideri diyalogun devamı ve iki toplumun ortak çıkarları için ciddiyetle davranmaya davet ederim" şeklinde konuştu.

'TOPLANTIYI AKINCI TERK ETTİ'

Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi Eide'nin Enosis kararını eleştirmesi üzerine Anastasiadis'in 'söyleyecek bir şey yok' diyerek masadan kalkıp sigara içmeye gittiği ifade edilmişti.

Anastasiadis, şöyle konuştu: "Basından duydum, Akıncı masadan kaçtığımı söylemiş. Oysa gerçekte kendisi hiçbir sebep yokken, izahatta bulunmadan masadan kaçtı. Akıncı, Enosis oylaması konusunda kamuoyuna söylediklerinin aynısını bize de tekrarlamıştır. Ben de kendisine Kıbrıs Türk toplumunun endişelerini anladığımı izah ettim. Kendisine dedim ki hedeflediğimiz çözüm ne Enosis'tir ne de Taksim. BM Güvenlik Konseyi ve bizim Ulusal Konsey kararlarımız bağlamında bir çözümdür. Kıbrıs Türk toplumunca yanlış anlaşılmış bazı hususlara dikkat çektim, vardığımız ilerlemenin önemine vurgu yaptım, diyalogun devam etmesi gerektiğinin altını çizdim. Özlü görüşmelerin anlaşıldığı şekilde devam etmesi gerektiğini söyledim. Türkiye'nin dayattığı ve tüm Kıbrıs halkının çıkarlarına uymayacak bir çözüme karşı olduğumuzu söyledim. Bir kez daha belirtmek isterim, durumun Türkiye ve Kıbrıs Türk liderlerince kendi çıkarları uğruna saptırılmasından rahatsızlık duyuyorum."

ENOSİS KRİZİ

Kıbrıs meclisi, 'Enosis referandumunun (Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması) Rum okullarında kutlanması' yönünde karar almasıadada taraflar arasında krize neden oldu.

Enosis referandumu, Başpiskopos Makarios'un 1950 yılında göreve gelmesinin ardından yapılmış, Kıbrıslı Rumların yüzde 96'sı Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasına destek vermişti.