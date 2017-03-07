Anastasiadis Eide’nin “Son Fırsat” söyleminden rahatsız

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in direktifi ile müzakerelerde varılan yakınlaşmalar, anlaşmazlıklar ve özlü anlaşmazlıkların kaydedildiği “üç boyutlu” belge hazırlandığı haber verildi.

Simerini gazetesinin “Anastasiadis’in Müzakere Belgesi… Belge Bir Buçuk Ay Önce, Mont Pelerin’deki Teknokratlar Görüşmesinden Sonra Hazırlandı” başlıklı haberine göre, Mont Pelerin’deki teknokratlar görüşmesinin ardından belge hazırlandığını, dün, Rum Sözcü Nikos Hristodulidis açıkladı.

Hristodulidis RİK’e yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk tarafını “sistemli şekilde, uzlaşılanları kendi müzakere hedeflerine göre yeniden yorumlamaya çalışarak bir belirsizlik taktiği uygulamakla” suçladı.

Üç boyutlu belgenin “Türk tavrının tartışmalı hale getirdiği terimlerin ve belirsizliklerin izahı amacıyla hazırlandığını” savunan Hristodulidis, “müzakerelerin şu ana kadarki sürecinin kaydedildiği” belge hakkında Kıbrıs Türk tarafına ve BM’ye bilgi verdiklerini söyledi.

Gazete, “yetkili bir kaynağın”, Anastasiadis’in üç boyutlu belgesinin “yeni tezler dayatmak için değil, yakınlaşmalar ve anlaşmazlıkların izah edilmesi, terim ve mana içeriklerinin netleştirilmesi” maksadıyla, müzakere prosedürü çerçevesinde sunulanların listelenmesi için yapıldığını savunarak, “Çünkü Türk tarafı, istediği gibi yorumlayabilmek için ısrarla genellemeler düzeyinde konuşuyor” dediğini aktardı.

“ÜÇ BOYUTLU BELGE USUL DEĞİŞİKLİĞİNE DE KATKI KOYACAK”

Hristodulidis’in “anlaşmazlık olan noktaların görüşülmesine ve usul değişikliğine katkı koyacağı” gerekçesiyle belgeyi “çok önemli” diye nitelediğine işaret edilen haberde, bunun Rum tarafınca hazırlanan ilk üç boyutlu (yakınlaşmalar, anlaşmazlıklar) belge olmadığı, ancak “Türk tarafının son olarak bir dizi konuda caydığı”, bunun da müzakerelerdeki görüntüyü “kafa karıştırır hale getirdiği” iddia edildi.

Gazete yukarıda öne sürdükleri ışığında, Anastasiadis’in hazırlattığı belgenin, “şu anda yeterince net olmayan bazı müzakere olgularının netleştirilmesi” ihtiyacına cevap vererek, “Kıbrıs Türk tarafı müzakere masasına dönmeye ikna edildiğinde, yeniden başlayacak müzakerelere sağlam bir zemin sağlayacağını” savundu.

Habere göre Kıbrıs Türk tarafının müzakerelere dönme tezinde yeni bir şey olmadığını, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, müzakerelerin yeniden başlama perspektifiyle ilgili sözlerinin gerçekleşmesi umudunu dile getiren Hristodulidis Eide’nin müzakerelerin yeniden başlaması konusunda yönelmesi gereken tarafın Kıbrıs Türk tarafı olduğunu öne sürdü.

Hristodulidis Kıbrıs sorununun çözümü için müzakereden başka yol olmadığını, müzakerelerin en kısa zamanda yeniden başlaması gerektiğini de belirterek “Ciddiyet olmalı, işgalden kurtulma ve vatanı yeniden birleştirme hedefine bağlılık olmalı” iddiasında bulundu.

Çözümden sonra Ada’da kalacak Türk vatandaşlarına 4 özgürlük hakkı tanınması konusuna da değinen Hristodulidis, Anastasiadis’in, “Kıbrıs’ta Türk vatandaşları için 4 özgürlük uygulanamaz” tezi ile AB üyesi ülkelerin tezlerinin örtüştüğü tespitinde bulunduklarını savundu. Hristodulidis, “bütün üye ülkelerle temas halindeyiz ve ilk tepkileri, bizimle aynı yaklaşımda olduklarını gösteriyor” dedi.

SİYASİ PARTİLER RAHATSIZ

Habere göre Anastasiadis’in Rum Ulusal Konseyi’ni toplamadan belge hazırlatması Rum siyasi partilerin tepkisine neden oldu. Partiler Anastasiadis’i Rum Ulusal Konseyi’ne saygılı olmaya davet etti.

ÖZLÜ ÖNEME SAHİP 10-15 KONUDA ANLAŞMAZLIK VAR

Alithia gazetesi, Hristodulidis’in RİK’e açıklamasını “Kıbrıs Rum Tarafı Beklemede… Başkan Anastasiadis Müzakerelere Yeni Usul Zemininde Devam Etmeye Hazır” başlığıyla akardı.

Habere göre iki taraf arasında diyalog olmadan toparlanamayacak bir dizi anlaşmazlık bulunduğuna işaret eden Hristodulidis “Eide’nin müzakerelerin başlaması için ne yapmak istediğini bilmiyorum; ancak bizim taraf, başarmasını umuyor” dedi.

Hristodulidis “bizim taraf Başkan Anastasiadis’in fikirleri temelinde üç boyutlu belge hazırladı. Belgede, iki taraf arasında yakınlaşmalar, özlü olmayan anlaşmazlıklar ve özlü anlaşmazlıklar kaydedildi” dedi, özetle şunları ekledi:

“Bizim taraf, böyle bir şey olması (müzakerelerin yeniden başlaması) ümidini dile getirmekle kalmadı, Başkan Anastasiadis’in talimatıyla bir sonraki adıma ilerledi. Bunlar (bir ay önce) kaydedildi ve gerek BM’ye gerek Kıbrıs Türk tarafına bildirildi. Dolayısıyla anlaşmazlık bulunan konuları görüşmeliyiz. Bu konular arasında özlü öneme sahip 10-15 konu olduğu açıkça görülüyor.”

WASHINGTON’DA DESTEK ARIYOR

Fileleftheros “Destek Arıyor…. Eide ABD Dışişleri Bakanlığı İle Temas Etmek Üzere Washington’a Gidiyor” başlıklı haberinde, Eide’nin “uluslararası alanın güçlü oyuncuları paralel hareket ederse bugünkü engellerin aşılabileceği” ümidiyle prosedüre destek aramakta olduğunu yazdı.

Habere göre Atlantic Council tarafından düzenlenecek Kıbrıs sorunuyla ilgili yuvarlak masa toplantısına katılmak üzere Washington’a gidecek olan Eide, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Trump hükümetinin diğer yetkilileriyle de görüşmeye çalışacak. Eide, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Victoria Nuland’ın yerine geçerek Kıbrıs sorununun sorumluluğunu üstlenecek yeni kişiye çok yatırım yapıyor.

EIDE PERŞEMB E GÜNÜ DÖNÜYOR

Eide, sivil toplum örgütleriyle görüşmek üzere Perşembe günü Ada’ya dönecek olan Eide’nin Ada’dan ayrılmadan önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yeni bir görüşme turu yapabileceği belirtildi.

Gazete Türkiye’deki referandumdan önce müzakerelerin başlamasının beklenmediğini ancak Eide’nin bunu ısrarla görmezden geldiğini ve Akıncı’yı masaya dönmeye ikna etmek için daha önce söylediklerini değiştirip, müzakerelerin kesilme nedeninin Rum meclisinin kararı olduğunu söylediğini yazdı.

ANASTASİADİS EIDE’NİN SON FIRSAT SÖYLEMİNDEN RAHATSIZ

Habere göre Rum Yönetimi, Eide’nin müzakerelerin yeniden başlamasıyla ilgili “aşırı iyimserliğini” paylaşmıyor, Eide’nin son açıklamalarından rahatsızlık duyan Rum Başkanlık Sarayı da “Eide’nin, son fırsat söylemi ile şantaj taktiği izlemeye çalıştığı” görüşünde.

Rum Sözcü Hristodulidis “son fırsat” söylemlerinin son 23 aydır birçok kez söylendiğine işaret ederek “müzakere masasında herkesin ciddiyet ve bağlılık göstermesi şarttır. Müzakere masasında görüşülenlerle alakası olmayan söylem ve eylemler prosedürü belirleyemez” dedi. Hristodulidis Anastasiadis’in, müzakerelerde izlenecek usulle ilgili üç boyutlu önerisini son görüşmelerinde Eide’ye ilettiğini de söyledi.