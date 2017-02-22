Anastasiadis: “Herhangi bir zamanda görüşmeye hazırım”
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yarın için planlanan Liderler görüşmesine katılmayacağının belirtilmesinin ardından Rum Yönetimi Başkanı Nicos Anastasiadis’ten açıklama yaptı.
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yarın için planlanan Liderler görüşmesine katılmayacağının belirtilmesinin ardından Rum Yönetimi Başkanı Nicos Anastasiadis’ten açıklama yaptı.
Anastasiadis twitter hesabından açıklama yaparak Cumhrubaşkanı Akıncı’nın yarınki görüşmeye katılmayacağından dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.
Rum Lider Anastasidis, herhangi bir zamanda Akıncı ile tekrar müzakere masasına oturmaya hazır olduğunu belirtti.
Λυπούμαι για την απόφαση του κ. Ακκιντζί να μη παραστεί στην αυριανή συνάντηση. Είμαι έτοιμος να συνεχίσω το διάλογο οποιαδήποτε στιγμή.— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) 22 Şubat 2017
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