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  3. Anastasiadis: "Kıbrıs Türk tarafı sebepsiz yere ayrıldı"
Anastasiadis: "Kıbrıs Türk tarafı sebepsiz yere ayrıldı"

Anastasiadis: "Kıbrıs Türk tarafı sebepsiz yere ayrıldı"

Rum Lider Nikos Anastasiadis, liderler görüşmesi sonrası açıklama yaptı.

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Rum Lider Nikos Anastasiadis, liderler görüşmesi sonrası açıklama yaptı.

Anastasiadis: “Görüşme samimi bir atmosferde geçerken ara verildi. Kıbrıs Türk tarafı sebepsiz yere ayrıldı. Kıbrıs Türk tarafını masaya geri çağırıyorum.” dedi.

Rum basınında yer alan haberlere göre ise BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, Anastasiades ve Akıncı arasında yapılan görüşme sırasında, Akıncı'nın müzakere masasından ayrılmasını engellemeye çalıştığını açıkladı.

Aynı kaynaklar, Akıncı'nın müzakerelerin yapıldığı odadan ayrılmasının ardından Eide'nin Akıncı'nın geri dönmesi için çaba harcadığını ancak bunun mümkün olmadığını kaydettiler.

 

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