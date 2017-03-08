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  3. Anastasiadis: "Kıbrıslı Rum ve Türk kadınlarının birlikte kutlayacağı günler gelecek"
Anastasiadis: "Kıbrıslı Rum ve Türk kadınlarının birlikte kutlayacağı günler gelecek"

Anastasiadis: "Kıbrıslı Rum ve Türk kadınlarının birlikte kutlayacağı günler gelecek"

Nikos Anastasiadis Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen Dünya Kadınlar Günü’nü etkinliğini selamlarken, 8 Mart'ı Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk kadınların birlikte kutlayacakları günlerin geleceğini söyledi.

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Nikos Anastasiadis  Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen Dünya Kadınlar Günü’nü  etkinliğini selamlarken, 8 Mart'ı Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk kadınların birlikte kutlayacakları günlerin geleceğini söyledi.

Anastasidis aynı konuşmasında  Kıbrıs sorununda diyaloga hazır olduğunu söyledi.

Meclis’in Enosis plesibitinin yıldönümü kararını çok talihsiz bir karar olarak nitelerken, Mustafa Akıncı’nın bu karar sonrası takındığı tavrının da kabul edilemez olduğunu söyledi. Bunun Akıncı’nın mı tavrı olduğunu, Türkiye’deki referandum nedeniyle dayatılan bir tavır mı, yoksa ülkenin iç gereksinimleri nedeniyle belirlenen bir  tavır mı olduğunu bilmediğini ifade etti.

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