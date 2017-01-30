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Anastasiadis Lizbon zirvesinin sonuçlarından memnun

Anastasiadis Lizbon zirvesinin sonuçlarından memnun

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, geçtiğimiz Cumartesi günü Lizbon’da gerçekleştirilen AB üyesi Akdeniz ülkeleri (MED Group) zirvesinin sonuçlarından memnun göründüğü ifade edildi.

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, geçtiğimiz Cumartesi günü Lizbon’da gerçekleştirilen AB üyesi Akdeniz ülkeleri (MED Group) zirvesinin sonuçlarından memnun göründüğü ifade edildi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, MED Group liderlerinin Kıbrıs sorunu çözüm çabalarına olan desteğine atıfta bulunan Anastasiadis, zirvede Avrupa ve genel olarak Güney Avrupa ülkelerinin karşı karşıya bulunduğu sorun ve zorlukların derinlemesine ele alındığını dile getirdi.

Gazeteye göre, Anastasiadis, Lizbon bildirgesinden çıkan sonucun, Avrupa’nın güvenirliğinin iyileştirilmesi için bildirgelerin hayata geçirilmesi gerektiği yönünde olduğunu sözlerine ekledi.

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