Anastasiadis: "Merkezi hükümetin yetkileri konusunda ilerleme sağlandı"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Kıbrıs sorununun çözümü çabaları çerçevesinde gerçekleştirdikleri görüşme ve sonrasında yaptıkları açıklamalar Rum basınında geniş yer buldu.

Alithia gazetesi; “Başkan Nispi İlerleme, Akıncı Verimsiz Görüşme Gördü” başlıkları altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dünkü görüşme sonrasında yaptıkları açıklamaları yansıttı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, görüşmede müzakereciler Özdil Nami ve Andreas Mavroyannis’in hazırladıkları “uzlaşılar, kısmi uzlaşılar ve büyük görüş ayrılıkları” belgesi üzerinde görüş alışverişinde bulunduklarını söylediğini yazdı.

Anastasiadis’in açıklamasında, dünkü görüşmede, Yönetim başlığına odaklanıldığını ve kısmi ilerleme kaydedilmesine rağmen henüz yapılması gereken çok iş olduğunu söylediğini vurgulayan gazete, Akıncı’nın ise açıklamalarında, dünkü görüşmenin çok verimli olduğunun söylenemeyeceğini, ancak her görüşmenin çok verimli geçmesinin de beklenemeyeceğini ifade ettiğini aktardı.

Elde ettiği bilgilere dayandırarak gazete, ilerlemenin; “merkezi hükümetin yetkileri” konusunda sağlandığını öne sürdü.

Gazete ayrıca, Anastasiadis’in dört özgürlükler konusunun dünkü görüşmede ele alınmadığını söylemesine karşın, Akıncı’nın aksi açıklamada bulunarak, konunun görüşüldüğünü belirttiğini de yazdı.

Anastasiadis görüşme sonrasındaki açıklamasında, “Kıbrıs konulu konferans öncesinde mümkün olan en yüksek düzeyde uzlaşıya varılabilmesi için müzakerelerin çapraz gerçekleştirileceğini” belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin dünkü görüşmede, Ankara ve Atina’da gerçekleştirdiği temaslar konusunda liderlere bilgi verdiğini yazan gazete, Anastasiadis’in açıklamasında bu konuya değinerek, “bu bilgilendirmeden, müdahil olanların niyetinin en kısa sürede çözüm bulunması olduğu imajının çıktığını” söylediğini aktardı.

Anastasiadis, “ancak bu niyetin müzakere masasında görüleceğini” belirtirken, Cenevre’deki uluslararası konferansın muhtemelen 13 Mart tarihinden sonra yapılacağını ifade etti.

Haberde Cumhurbaşkanı Akıncı’nın dünkü açıklamalarına da yer verildi.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini; “Türk Talebi Konusunda Kur Yapma – Akıncı Kıbrıslı Rumları Korkutmamak İçin Dört Özgürlüklerin Çitasını Düşürüyor – Dün Ne Görüştükleri Konusunda Uzlaşmadılar” başlıkları altında verdi.

Gazete, uluslararası konferansın 13 Mart tarihinde başlayan haftada yapılmasının beklendiği iddiasında bulunurken, liderlerin dünkü görüşmede yönetim başlığını ele aldıklarını, merkezi hükümetin yetkilerine ilişkin ifadelerde uzlaşılar olduğunu yazdı.

Dünkü görüşmede netlik kazanan bu konuların “özlü konular olmadığı” iddiasında da bulunan gazete, “müzakerelerin beklenildiği gibi ilerlemediğini” öne sürdü.

Haravgi gazetesi ise: “Kıbrıs Konferansı 13 Mart Sonrasında” başlığı altında verdiği haberinde, Anastasiadis’in açıklamalarının yanı sıra, Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Viktoras Papadopulos’un DİKO’ya yanıt çerçevesinde yaptığı bir açıklamaya da yer verdi.

Haber göre Papadopulos açıklamasında, DİKO’nun “Anastasiadis’in çözümden sonra Türk askerinin yüzde 25’inin adada kalmasını kabul ettiği” iddiasının doğru olmadığını belirterek, DİKO’nun aldatıcı açıklamalar yaptığı yorumunda bulundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “İlerlemeye Dört Özgürlük Engeli – Türk Tarafınca Sürekli Masaya Getiriliyor”.

Simerini: “Başlıkları Yeniden Çaprazlıyorlar”.