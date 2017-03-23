Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nicos Anastasiadis ile görüştü.

Guterres ve Anastasiadis, BM Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Anastasiadis, Kıbrıs konusunda çözülmesi gereken sorunları "derinlemesine ele aldıklarını" söyledi.

Görüşmenin çok yapıcı geçtiğini belirten Anastasiadis, "Müzakerelerin en kısa sürede yeniden başlamasını umut ediyorum." dedi.

Anastasiadis, Kıbrıs müzakerelerinin Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesinde başlamasının mümkün görünmediğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq ise görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Kıbrıs görüşmelerindeki çıkmazın aşılması için çabaların sürdüğünü ifade etti.

Haq, "Guterres, görüşmelerin en kısa sürede yeniden başlamasını umut ediyor." şeklinde konuştu.