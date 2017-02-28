Anastasiadis: “Önceliğimiz reformlar”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, seçim öncesi verdiği devletin daha modern hale gelmesine yönelik vaatleri yerine getireceğini söyledi.

Fileleftheros gazetesinde bugün, ikinci kısmı yayımlanan röportajında Anastasiadis, hedefinin, iyi organize olmuş ve daha modern bir devlet teslim etmek olduğunu kaydetti.

Habere göre Anastasiadis, müzakerelerde geçici olmasını umduğu çıkmaz nedeniyle, şu an iç yönetim konularına odaklandığını ve reformlarla yola koyulduğunu belirtti.

Anastasiadis, röportajında Genel Sağlık Sistemi’nin (YESİ) nihayetinde hayata geçirileceğini, yerel yönetimlerle ilgili yenilikler yapılacağını ve üç yeni müsteşarlık konusunun da gündemde olduğunu ifade etti.

Nikos Anastasiadis, Özelleştirmeler Mukayyidi’nin Rum Merkez Bankası’na danışman olarak atandığını ancak bu durumun, özelleştirmeler sürecini zedelemediğini belirterek, prosedürün ilerlemekte olduğunu söyledi.