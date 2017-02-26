Anastasiadis seçim kampanyasına başlıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununu terk ederek iç politika ve 2018’deki başkanlık seçimleri için kampanya dönemine girdiği ileri sürülürken, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un seçimlerde aday olmaya hazırlandığı, AKEL’in ise çıkaracağı aday konusunda ikilemde kaldığı iddia edildi.

ANASTASİADİS SEÇİMLER YÖNÜNDE İLERLİYOR

Politis gazetesi “Nikos Anastasiadis –Kararı Aldı, Seçim Kampanyası Zamanı” başlığıyla verdiği yorumsal haberinde, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, geçtiğimiz hafta içinde Anastasiadis’in seçim öncesi döneme girdiği iddiasında bulunduğunu yazdı.

Kiprianu’nun, ne Rum Başkanlığı, ne Anastasiadis, ne de DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun bunu saklamasının mümkün olduğunu ifade ettiğini aktaran gazete, Kıbrıs sorunu bir kenara bırakılarak, Başkanlık seçimleri öncesi döneme doğru gidildiğinin göstergesi olarak da, Anastasiadis ve DİSİ’nin son 24 saat içerisinde Kıbrıs Türk liderine karşı müzakerelerde yaratılan krizle ilgili tutumu konusunda saldırgan bir literatür güçlendirmeye başlamasına işaret etti.

Anastasiadis ve Rum Hükümetinin, Akıncı’ya karşı yeni saldırgan yaklaşımının, diyaloğun bloke olmasının sebebiyle ilgili analizlerin değerini düşürmeye doğru gittiğine dikkat çeken gazete, Anastasiadis ve Hükümetinin, müdahalenin, “diyaloğun kopmasında bahane olarak” faaliyet gösteren ”Meclis’in kararından kaynaklandığını unutma eğiliminde olduğunu savundu.



Gazete, aşamalı olarak değer düşürme ve durumu bu noktaya getiren sebebin “yok olmasının” işin özünde; Başkanlığın, çözüm bulma aşamasından, erken seçim mücadelesi yapmaya yönelik destekler arama aşamasına geçilmesi için koşullar yaratma amacına yönelik bir bahanesinden ibaret olduğu değerlendirmesinde bulundu.

DİKO ADAYI PAPADOPULOS

Öte yandan gazete “Evet, 2018’de Aday Olacağım” başlığıyla verdiği bir başka yorumsal haberinde, DİKO Başkanı Papadopulos’un uzun zamandır siyasi sahnedeki hareketlerinin, başkanlık takım elbisesinin provasını yaptığını gösterdiğini savundu.

Papadopulos’un bazı açıklamalarından da bunun görülebildiğini savunan gazete, Papadopulos’un, 2018 yılı için yarışa girildiğini çalışma arkadaşlarına kabul ettirmekle kalmayıp, ilk toplantılarını yapmaya ve kurmaylığını yavaş yavaş hazırlamaya başladığını belirtti.

Elde ettiği bilgilere göre Papadopulos’un geçen çarşamba günü, DİKO’nun gençlik kolu NEDİK merkez konseyiyle görüştüğünü ve burada gençlerin sorularını yanıtlarken, Rum Başkanlığı için aday olacağını itiraf ettiğini kaydeden gazete, Papadopulos’un gençlere, öğrenci seçimleri için yardım etmeyi kabul ettiğini, kendisinin de başkanlık seçimleri için gençlerden yardım istediğini belirtti.

Papadopulos’un merkez sağ ve sol partilerin desteğini alması durumunda AKEL’in adayını ilk turda yenebileceği ve ikinci turda Anastasiadis’le mücadele edebileceği yönünde hesaplar yaptığını aktaran gazete, ancak merkez sağ ve sol partilerin başkanlık seçimlerinde birlik olabilmesi için Papadopulos’un, Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın başkanlık hırsını frenlemesi gerektiğini vurguladı.

AKEL İKİLEMDE

Kathimerini gazetesi ise AKEL’in, başkanlık seçimleri konusunda ikilemde olduğunu; partide, ikinci tura kalamama yönünde endişelerin hakim olduğunu yazdı.

AKEL önünde şu an için üç isimin bulunduğunu belirten gazete, bunlardan ilkinin AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu olduğunu yazdı.

Kiprianu’nun, DİSİ’den farklı olarak, iki lider arasındaki krizin sona ermesi için büyük çaba harcamakta olduğuna işaret eden gazete, Kiprianu’nun bu rolünden ötürü parti içerisinde onu başkanlık seçimleri adayı olarak görmek isteyenlerin seslerini güçlendirdiğini belirtti.

AKEL’in Nikos Katsuridis’in siyasi ağırlığını görmezden gelmediğini de kaydeden gazete, Katsuridis’in ikinci turda merkez sağ ve sol partilerin oylarını toplayabileceği yönünde değerlendirmelerin yapıldığını aktardı.

Gazete, Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın, AKEL’in desteğini istediğini ancak, Lillikas’ın, Enosis plebisiti kararındaki tutumu nedeniyle AKEL içerisinde onu destekleme olasılığına tepki gösteren seslerin arttığını yazdı.