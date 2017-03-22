  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Akıllı telefon ve tabletlerdeki gizli tehlike!
  • Yağ yakımını hızlandıran 'metabolizma canavarı' besinler
  • Bahar yorgunluğundan kurtulmak için bunları yapın
  • '5 saniye kuralı'na bilimsel yanıt
  • Yanlış diyet saçı dökebilir
  • Geç saatte yemek yiyip yatmayın
1
2
3
4
5
6
7

  1. WEB TV

  2. HABER

  3. Anastasiadis tokmağı kırdı!

Anastasiadis tokmağı kırdı!

New York'ta Kıbrıs günü vesilesiyle borsanın kapanış gongunu çalan Anastasiadis, tokmağı kırdı.

Geçtiğimiz günlerde “Invest in Cyprus Form” (Kıbrıs İçin Yatırım Forumu) isimli konferansta konuşmak için New York'a giden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, New York borsasında Kıbrıs günü ilan edilen 21 Mart günü (dün akşam) borsanın kapanış gongunu çaldığı sırada, tokmağı sert bir şekilde vurarak kırdı. Tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen trajik-komik olay karşısında Anastasiadis'in şaşkınlığı ve tebessümü objektiflerden kaçmadı...

VİDEOYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Benzer Videolar
Kendi kapısını kendi açıyor
Kendi kapısını kendi açıyor
Dünya bu horozu konuşuyor!
Dünya bu horozu konuşuyor!
Washington'da gergin görüşme
Washington'da gergin görüşme
Traktörüne 7 bin TL’lik ses sistemi döşetti
Traktörüne 7 bin TL’lik ses sistemi döşetti
Görenler peruk sanıyor ama gerçek
Görenler peruk sanıyor ama gerçek
Titanik 20 yıl sonra tamamen yok olacak
Titanik 20 yıl sonra tamamen yok olacak
Kocasını suçüstü yakalayan kadın acımadı
Kocasını suçüstü yakalayan kadın acımadı
Hollanda'ya Kangallı protesto!
Hollanda'ya Kangallı protesto!
Bu mezarlıkta hiç insan yatmıyor!
Bu mezarlıkta hiç insan yatmıyor!
Samsun'da Hollanda bayrağı diye Fransa bayrağı yaktılar!
Samsun'da Hollanda bayrağı diye Fransa bayrağı yaktılar!