Anastasiadis: "Türkiye 6. parselin kendi MEB'i içerisine girdiğini iddia ediyor"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen 8’inci Akdeniz Petrol ve Doğal Gaz Forum’unda yaptığı konuşma çerçevesinde, enerji konularından da söz ettiği haber verildi.

Politis gazetesi “Üç Parsel İçin de Sözleşme- Anastasiadis 3’üncü Tur Ruhsat İhalesinin Başarılı Bir Şekilde Sonuçlanacağı Konusunda İyimser” başlığıyla yayımladığı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisindeki parseller için çıkılan 3’üncü tur ruhsat ihalesi çerçevesinde, MEB’deki 3 parselin de (6, 8 ve 10) ruhsatlandırılmasına ilişkin müzakerelerin başarılı bir şekilde sonuçlanacağı konusunda iyimser göründüğünü yazdı.

Gazete Anastasiadis’in forumda yaptığı konuşmada, 3’üncü tur ruhsat ihalesi çerçevesinde, enerji sektöründeki büyük şirketler tarafından öneriler sunulan 3 parsel için de, sözleşmeler imzalanmasının çok yakın olduğu imasında bulunduğunu aktardı.

Şirketlerle yapılan müzakerelerin son aşamada olduğunu ve Anastasiadis’in 3 parsel için de sözleşme imzalanmasını beklediğini yazan gazete, Anastasiadis’in bu hususta “ENI/TOTAL konsorsiyumuyla 6 numaralı parsel, ENI şirketiyle 8 numaralı parsel ve Exxon Mobil/Qatar Petroleum konsorsiyumuyla da10 numaralı parsel için, araştırma ve paylaşım sözleşmelerinin koşullarına ilişkin gerçekleştirilmekte olan müzakereler son aşamada bulunmaktadır” dediğini iletti.

Anastasiadis’in bir sonraki ifadesinin ise “oldukça önemli ve açıklayıcı olduğunu” kaydeden gazete, Anastasiadis’in devamla “Bu parsellerin en kısa zamanda ruhsatlandırılmasını ve yeni şirketlerin girişken araştırma programları sunmasını bekliyoruz” ifadesini kullandığını iletti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, 6 numaralı parselin de ruhsatlandırılmasının beklendiğine dair ifadesinin ise özellikle önemli olduğunu yazan gazete, “çünkü Türkiye’nin, bu parselin bir kısmının kendi Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisine girdiğini iddia ettiğini” öne sürdü.

Şirketlerle yapılan ve ruhsatlandırma sözleşmelerinin koşullarıyla ilgili olan müzakerelerin ise 3’üncü haftaya girdiğini yazan gazete, nihai anlaşmaların ortaya çıkmasının ise birkaç günlük bir konu olduğunun görüldüğünü belirtti.

Rum Yönetimi’nin müzakere grubunun Enerji, Maliye ve Çalışma bakanlarından oluştuğunu ve bunun teknokratlar grubuyla desteklenmekte olduğunu kaydeden gazete, her şeyin yolunda gitmesi halinde, sözleşmelerin, gelecek hafta veya bir sonraki hafta, Enerji Bakanı tarafından nihai ruhsatlandırma için Rum Bakanlar Kurulu’na sunulmasının beklendiğini kaydetti.

Gazeteye göre Anastasiadis, MEB içerisindeki muhtemel yeni keşiflere bağlı olarak, Vasiliko’da doğal gaz sıvılaştırma terminali inşa edilmesi olasılığının da değerlendirileceğini de sözlerine ekledi.

Alithia gazetesi ise “Terminal Masada” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in dün forumda yaptığı konuşmada, hükümetin enerji konusundaki stratejisini ortaya koyduğunu yazdı.

Gazete Anastasiadis’in forumda yaptığı konuşmada, komşu ülkelere gönderdiği işbirliği mesajları haricinde, 12 numaralı parselde bulunan “Afrodit” yatağının da ticarileştirilmesi gerektiğine vurgu yaptığını da yazdı.

Gazeteye göre, bunun hükümet için öncelik teşkil ettiğini dile getiren Anastasiadis, Enerji Bakanlığı ile Afrodit yatağındaki konsorsiyumun (Noble-Delek), Afrodit yatağıyla ilgili kalkınma ve üretim planının sonuçlandırılması için görüşmeleri sürdürdüklerini belirtti.

Gazete, Anastasiadis’in Fransız Total şirketinin 2017 yılı içerisinde 11 numaralı parselde araştırma sondajına başlayacağını, ENI/KOGAS konsorsiyumunun da araştırma programını sürdüreceğini anımsattığını da iletti.

Gazeteye göre, Anastasiadis “Rum Hidrokarbon sektörünün geçtiğimiz son iki yılda yeni bir dinamik kazanmış olduğunun, giderek daha net hale geldiğini” de sözlerine ekledi.

Simerini ise “Vasiliko’daki Terminal Planlarımız İçerisinde” başlıklı haberinde, Afrodit yatağının bir an önce değerlendirilmesinin Rum hükümetinin önceliği olduğunu yazdı.

Anastasiadis’in forumdaki konuşmasında Rum MEB’inde atılacak bir sonraki adımları ortaya koyduğunu yazan gazete, Anastasiadis’in “gelecekte meydana gelecek doğal gaz keşiflerinin, geniş bölgede barış ve istikrar şartları meydana getirilmesini kolaylaştırmasını ve Kıbrıs’ın da anlaşmazlıklar arasında köprü rol üstlenmesini ümit ettiğine” dair ifadesine de yer verdi.

Gazeteye göre Anastasiadis sözlerinin devamında, “Bu doğrultuda, uluslararası hukuk ve egemenlik haklarına saygı gösterilerek, Türkiye’nin de dahil olduğu bölgedeki tüm ülkelerin, işbirliğinden ve istikrar ortamı meydana getirilmesinden faydalanabileceklerini” sözlerine ekledi.

Fileleftheros ise “Kıbrıs Sorunlu Bölgede Köprü” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in forumda yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın istikrar unsuru olarak bölgede sahip olduğu role işaret ettiğini yazdı.

Gazeteye göre Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın sorunlu bir bölgede bir istikrar köprüsü teşkil edebileceğini sözlerine ekledi.

KASULİDİS’İN ASEM GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJ

Filelelftheros gazetesinde yer alan başka bir haberde ise, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, 1 Mart ASEM (Asya-Avrupa Toplantısı) günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “bugün sivil toplumu, akademik çevreleri, sivil toplum örgütlerini, kamu sektörünü ve iş çevrelerini de içine alacak daha kapsamlı bir ASEM’e ihtiyaç olduğunu ifade ettiğini” iletti.