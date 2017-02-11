Anastasiadis: “Türkiye ilk kez sorumluluklarıyla karşı karşıya”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Türkiye’nin belki de ilk kez sorumluluklarıyla ve uluslararası toplumla yüz yüze olduğu” iddiasında bulundu.

Simerini ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Güney Kıbrıs’taki “Kıbrıs Üniversitesi” yüksek lisans programı mezunlarının mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin belki de ilk kez ve nihayet kendi sorumlulukları ve uluslararası toplumla yüzyüze geldiğini” söylediğini yazdılar.

Habere göre Anastasiadis konuşmasında, “AB üyesi bir ülkenin 2017 yılında yabancı bir devletin garantörlüğüne ya da işgal askerlerinin varlığına ihtiyaç duymasının mümkün olmayacağı” görüşünü yineledi.

Öte yandan gazete, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in dün Türkiye’ye gittiğini belirterek burada gerçekleştirdiği temaslara kısaca yer verdi.

Fileleftheros gazetesi ise: “Ankara Geri Adım Atmıyor – Dört Özgürlükte Israrcı Olması Konusunda Akıncıya Net Talimatlar – ‘Dört Özgürlükler Görüşülmedi’” başlıkları altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türkiye’nin ısrarı sebebiyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmelerde Türkiye vatandaşlarına dört özgürlüklerin tanınması konusunu gündeme getirmekte ısrarlı olduğunu iddia etti.

Gazete, konunun Türkiye için çok yüksek önem taşıdığını, bunun da Kıbrıs Türk tarafına konunun tartışılmasında ısrar etmekten başka olanak tanımadığını savunurken, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Cenevre konferansında bu konuda yaşanacak bir gelişmenin çözüm çabalarını kolaylaştıracağı mesajını verdiğini öne sürdü.

Türkiye’nin bu ısrarının müzakere sürecini sona erdirme tehlikesini taşıdığını da iddia eden gazete, Rum Yönetimi’nin ise BM Genel Sekreteri Guterres’in Türkiye temaslarının sonucunu beklemekte olduğunu yazdı.

HRİSTODULİDİS: “DÖRT ÖZGÜRLÜKLER GÖRÜŞÜLMEDİ”

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in perşembe günü gerçekleştirdikleri görüşmede “dört özgürlükler” konusunun görüşülmediğinde ısrar etti.

Habere göre Hristodulidis dün yaptığı açıklamada, Akıncı’nın konunun görüşülmesini ısrarla talep etmesine karşın Anastasiadis’in görüşmeyi reddettiğini iddia etti.

Cenevre’de yapılacak konferansın tarihine ilişkin bir soruya karşılık ise Hristodulidis, “şu an için kesin olan tek şeyin konferansın 13 Mart tarihinden önce yapılmayacağı olduğunu” söyledi.

Hristodulidis ayrıca, Türkiye’nin, anayasa değişikliği referandumundan sonra Kıbrıs sorununa ilişkin tezlerinde daha esnek olmasının beklendiği iddiasını yineledi.

ULUSAL KONSEY TOPLANIYOR

Gazete bir diğer haberinde, Rum Ulusal Konseyi’nin pazartesi günü toplanacağını ve Anastasiadis’in konsey üyelerine Kıbrıs sorunu ve müzakerelerin gidişatı hakkındaki son gelişmeleri aktaracağını yazdı.

Diğer gazeteler de Guterres’in Türkiye temaslarına haberlerinde yer verdiler.