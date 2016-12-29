Anastasiadis Ulusal Konsey ve Sen Sinod’u bilgilendirecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cenevre’deki konferans öncesinde Rum Ulusal Konseyi ve Sen Sinod Meclis’ine bilgi verecek.

Fileleftheros gazetesi Anastasiadis’in 4 Ocak tarihinde, Sen Sinod Meclis’ine müzakereler süreciyle ilgili bilgilendirmede bulunacağını yazdı.

5 Ocak tarihinde ise Anastasiadis’in Ulusal Konsey’i toplayacağını kaydeden gazete, bu toplantıda bir dizi konuya netlik kazandırılmasının beklendiğini aktardı.

Anastasiadis’in 8 Ocak tarihinde Cenevre için adadan ayrılacağını belirten gazete, Ulusal Konsey üyelerinin Anastasiadis’e eşlik etmek üzere Cenevre’ye davet edildiğini hatırlatarak, bilgilere göre bu konunun Ulusal Konsey toplantısında netleşeceğini kaydetti.

Öte yandan Politis gazetesi şu ana kadar sadece dört parti liderinin Cenevre’de Anastasiadis’e eşlik etmek üzere seyahat belgelerini ilettiğini yazdı.

Bu parti liderlerinin DİSİ Başkanı Averof Neofitu, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus ve Ekologlar Hareketi-Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis olduğunu kaydeden gazete, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ve Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın ise henüz bir icraatta bulunmadığını ve Ulusal Konsey bilgilendirmesini bekleyeceklerini dile getirdiklerini aktardı.

Gazete ELAM’ın Ulusal Konsey’den ayrıldığı için Cenevre’ye katılma durumunun olmadığını belirtti.

OMİRU’DAN ANASTASİADİS’E “MAKARİOS’UN YAPTIĞINI YAP” ÇAĞRISI

Öte yandan aynı gazeteye göre, Rum Meclis’i eski Başkanı Yannakis Omiru, Anastasiadis’e “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin Cenevre konferansına katılması konusunda, 1977 yılında Başpiskopos Makarios’un yaptığı açıklamanın aynısını yapması çağrısında bulundu.

“Kıbrıs Cumhuriyeti”nin Cenevre konferansına katılımı konusunun tartışıldığına işaret eden Omiru, 1977 yılında, BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim huzurunda Rauf Denktaş ile ilk doruk anlaşması sırasında Makarios’un aynı konuyu nasıl ele aldığını hatırlatmakta fayda olduğunu söyledi.

Habere göre Omiru, Denktaş o görüşmede Makarios’u “Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı” olarak tanımadığını söylediğinde, Makarios’un “Önemli olan beni bütün uluslararası toplumun tanımasıdır. BM Beni tanıyor. Burada olan BM Genel Sekreteri tanıyor. Sonuç olarak Kıbrıs Rum toplumu lideri sıfatı dışında BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği gibi uluslararası tanınmış Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek yasal Başkanıyım” sözlerini kullandığını belirtti.

Omiru, Cenevre görüşmesinde Anastasiadis’in de bunu yapması gerektiğini savundu.