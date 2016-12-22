Anastasiadis: "Vatanımızı 74'ten beridir kirleten işgal ordusundan kurtaracağız"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis “Barışçıl diyalog üzerinden, vatanımızın 1974’ten beridir Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprağını kirleten işgal ordusundan kurtarmayı başarmak için çabalıyoruz” dedi.

Simerini’nin haberine göre dün yaptığı açıklamada “Kıbrıs sorununda beklenmekte olan kritik müzakerelere hazır ve kararlı olduğunu” söyleyen Anastasiadis şunları ekledi:

“Diyaloğa hazır ve kararlıyız. Ancak herhangi bir çözümü kabul etmek veya 2016’da, AB üyesi bir ülke açısından uzlaşmaz ve kabul edilemez tezleri -modası geçmiş anlayışları, kurumları veya geçmişte alınmış ancak AB üyesi, iyi örgütlenmiş bir devlette yeri olmayan tedbirleri- izlemek niyetinde değiliz. Güya anayasal düzenin korunması için çözümden sonra da kalmaya devam edebileceklerini düşünenler hem hassasiyetleri, hem endişeleri, hem de çağdaş anlayışları dikkate alsa iyi olur.”

Anastasiadis “bu diyalog aracılığıyla bizi Türk ordusundan kurtaracak, vatanımızı yeniden birleştirecek, istisnasız bütün vatandaşların insan haklarını güvenceye alacak ve aynı zamanda AB’ye tam üye bir devlet olmak itibarıyla ayakta durabilecek ve yükümlülüklerini yerine getirebilecek bir devlet için gerekli ön şartları yaratacak koşulları sağlamaya çalışıyoruz” iddiasında da bulundu.

“ASKER VE GARANTİLER OLURSA ÇÖZÜM BULUNMASI İMKANSIZ”

Kıbrıs Türk tarafından yapılan, Türk askeri ve garantisi olmadan Kıbrıs sorununun çözümünü görüşülmeyeceği açıklamalarına yorumu sorulan Anastasiadis “Bu tezi tersine çeviriyor ve asker ve garantiler olursa çözüm bulmanın imkansız olduğunu söylüyorum” dedi.

Anastasiadis, “köprü kurucu tez ve öneriler mümkün olabilir mi?” sorusuna cevap vermekten kaçınarak “Konuları olduğu gibi bırakmamız gerekir. Ben, bu günlerde cereyan edenler tahtında demem gerekenleri söyledim” ifadesini kullandı.

RUM ULUSAL KONSEYİ 5 OCAK’TA TOPLANACAK

Rum siyasi liderliğinin eşgüdüm içerisinde olup olmadığı sorusuna “olumlu” yanıt veren Anastasiadis Rum Ulusal Konseyi’ni 5 Ocak’ta toplayacağını, Yunan hükümeti ile de gerekli temasları yapacağını söyledi, şunları ekledi:

“Yunan hükümeti ile tezlerimiz ortaktır. Dolayısıyla, bizi aksi istikamete götürecek tavizlerin söz konusu olmayacağı teyidi de alacaklarından, siyasi liderlikle de müzakerelere yardımcı olacak şekilde işbirliği olmasını istiyor ve umuyorum.

“TÜRK TARAFI KIBRIS CUMHURİYETİ’NİN DÖNÜŞÜMÜYLE ORTAYA ÇIKACAK YENİ DÜZENİ KONTROL ETMEK İSTERSE…”

Türk tarafı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dönüşümüyle ortaya çıkacak yeni düzeni kontrol etmek isterse, o zaman Kıbrıs sorununda herkesin arzu ettiği perspektif olmaz. Öteki taraf geçmiş korkularını değil, AB’nin ve çağdaş devletlerin nasıl işlediğini anlarsa o zaman Cenevre sonuç verebilir.”

Fileleftheros ise Anastasiadis’in, eşi ile birlikte Rum Başkanlık Sarayı çalışanlarına Noel nedeniyle verdiği yemekte yaptığı konuşmayı okurlarına “Türkiye’nin Hedefi Çözümden Sonra Kıbrıs’ı Kontrol Etmek… Başkan Anastasiadis Bu Tür Yaklaşımlarla Çözüm Olamayacağına Vurgu Yaptı” başlığıyla aktardı.

Habere göre Türk tarafını, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dönüşümü ile ortaya çıkacak yeni durum” diye nitelediği Kıbrıs’ı “çözümden sonra kontrol etmek isteyen tezlerde ısrar etmekle” suçlayan Anastasiadis “bu tezlerde ısrar edilirse, Kıbrıs sorununda istenen perspektif (çözüm) olmayacak” dedi.

Anastasiadis Türkiye’yi kast ederek “öteki taraf” diye nitelediği Türk tarafının “çözümün başarılması için gerekli niyeti göstermesi halinde, dileklerin de tutacağını” iddia etti, “öteki taraf Kıbrıs Rum tarafının endişelerini görmezden gelecek şekilde yönetmeye devam ederse çözüme ulaşabiliriz demekte zorlanacağız” dedi.