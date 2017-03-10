Anastasiadis’ten Tusk’a İngiliz Üsleri sakinleriyle ilgili mektup

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’a, Brexit’in (İngiltere’nin AB’den çıkışı) ardından, adadaki İngiliz Üsleri’nde ikamet eden kişilerin haklarının garanti altına alınması talebiyle mektup gönderdiği bildirildi.

Filelefheros gazetesi, Hükümet kaynaklarından elde ettiği bilgilere dayanarak, Anastasiadis’in mektubunda, AB Katılım Anlaşması’nın üçüncü maddesine atıfta bulunarak, Tusk’dan, AB-İngiltere müzakerelerinde, adadaki İngiliz Üsleri’nde ikamet eden kişileri de göz önünde bulundurmasını talep ettiğini yazdı.