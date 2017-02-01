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  3. Anayolda kaza: 1 yaralı
Anayolda kaza: 1 yaralı

Anayolda kaza: 1 yaralı

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

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Ahmet İkidereli

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Kaza dün saat  18.30 sularında Ferdi Şemsettin’in yönetimindeki NN 625 plakalı aracıyla Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda dikkatsizce seyrettiği sırada önünde aynı yönde seyreden Hüseyin Türksev yönetimindeki FK 193 plakalı araca arkadan çarpması sonucu meydana geldi.

Türksev müşahede altına alındı

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Hüseyin Türksev Doktor Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından müşahede altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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