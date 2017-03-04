“Anayolların sorumlusu hükümettir”

Eniz Orakcıoğlu

Yollarda oluşan kazaların hedefi haline gelen ve özellikle trafik derneklerinin öfkeli olduğu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’e vatandaşlardan da tepki yağıyor. Artık ölümlü trafik kazalarının son bulmasını isteyen vatandaş, Karayollarının ve Ulaştırma Bakanlığının bu konuya gereken önemi vermediğinin altını çiziyor.

Ulaştırma Bakanı Dürüst’ün elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizen vatandaşlar, “Yolların altyapısının onarılması şart, yoların yenilenmesi, trafik ve trafik eğitimi ile ilgili yasaların yeniden güncellenerek, yenilenmesi de oldukça önemli” şeklinde konuştu.

Trafik kazalarının en büyük 2 sebeplerinden birinin yollardaki eksiklikler olduğunu belirten vatandaşlar, “Yollar çukurlarla ve çökmelerle, dolu, geceleri aydınlatmalar yetersiz, bariyerler yetersiz, altyapı darma dağın, virajlar tehlike saçıyor ve çemberler düzensiz. Bu noktada da yetkililere büyük sorumluluk düşüyor” diye dert yandı.

Yeni Bakış’a konuşan vatandaş ölümlü kazaların artık bu ülkede son bulması gerektiğin söyleyerek, yetkililere gerekenlerin yapılması hususunda çağrıda bulundu.

Vatandaşlar ne dedi?

Serap Ücel;“Yollarımız yol değil”

“Neredeyse gün geçmiyor ki bir trafik kazasına uyanmayalım. Son zamanlarda artan trafik kazaları, trafik konusunda eksiklikler olduğunu gösteriyor. Maalesef yollarımız yol değildir. Altyapının doğru düzgün olmadığı yollarımız, trafikteki sürücülerin korkulu rüyası oldu. Gece yanmayan yol aydınlatmaları, birçok yerdeki bariyer eksiklikleri, yollardaki çukur ve çökmeler hepsi sürücüler için tehlike yaratıyor. Sonucunda da kazalar meydana geliyor. Bunun yanında ehliyet yasası gözden geçirilerek ehliyet yaşı uzatılmalı. Sürücülerin dikkatli olasıda trafikte kazaları önlemek için önemli. Hükümetin ve özellikle de şehirlerarası yoların bağlı olduğu Ulaştırma Bakanı da plan program çerçevesinde yolları yeniden altyapıları tam bir şekilde yapmalı”

Nuri Ücel;“Yollarda sorunlar var”

“Ülkemizde son zamanlarda meydana gelen ölümlü trafik kazaları sürücü hatalarından ve yollardaki altyapı eksikliklerinden kaynaklanmaktadır. Sürat ve dikkatsiz araba kullanılması, yolların çukurlarla dolu olması, gece lambalarının yolları aydınlatmaması, bariyerlerin yetersizliği, ana yollara direk çıkan yollar gibi birçok sebepler insan hayatını tehlikeye atıyor. Bu ülkenin en büyük sorunlarından biri olan yol sorununun Belediyeler, Karayolları dairesi ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından el birliğiyle çözülmesi, yolların yenilenmesi ve eksiklerin tamamlanması önemli bir noktadır.”

Noyan Köroğlu;“Ana yolların sorumlusu hükümettir”

“Ülkemizde her gün duyduğumuz ölümlü kaza haberleri tüm toplumu derinden yaralamaktadır. Kazaların büyük bir kısmı yollardaki altyapı eksikliklerinden meydana gelmektedir. Yollarda aydınlatmanın yetersizliği, meydana gelen çukurlar ve çökmelerden oluşmaktadır. Bunun yanın teknolojinin gelişmesiyle birlikte gelişen araçlar ve süratlerinin artırılması da kazaların artmasına yol açmıştır. Yolların onarılmasının yanında yapılması gerekenler arasında ehliyet ve trafikle ilgili yasaların güncellenerek, iyileştirilmesi şarttır. Diğer bir önemli nokta kamyon ehliyetlerinin basit alınmasıdır. Bana göre özellikle kamyon kullanacak olan şoförlerde tecrübe aranmalı bu yasal hale gelmelidir. Fazlasıyla yük taşıyan bu araçların kontrolünde tecrübe çok önemlidir. Anayollardaki sorunlar devlete bağlıdır ve sorumluluğu hükümettedir, şehir içi yollar ise belediyelere bağlıdır, ama herkesin bildiği mali sıkıntılar yüzünden yollara sadece günü birlik çözümler bulunmakta ve sadece yamalarla sorunlar geçiştirilmektedir”

Ali Artem;“Sürücü hataları kazalara sebebiyet veriyor”

“Bana göre ülkemizde meydana gelen kazaların yüzde 90’ı sürücü hatalarından yüzde 10 da yollardaki sıkıntılardan kaynaklanmaktadır. Özellikle gençlik olmak üzere yollarımızda sürat yapılmakta ve bu sürat kazaya sebebiyet vermektedir. Bunun yanında araç sürerken telefonda konuşan sürücüleri de gözlemlemekteyiz bu davranışta dikkat dağıtmakta ve yine kazalara sebebiyet vermektedir. Kazaların küçük bir bölüm de yolların altyapı eksiklikleri ve yollarda oluşan çukurlardan oluşmaktadır, bunun içinde devlete büyük pay düşmektedir.”

Erdem Akyerer;“Şehirlerarası yollarda sorunlar büyük”

“Ülkemizde günden güne artan kazaların başlıca 2 sebebi yollardaki altyapı eksiklikleri ve sürücülerin dikkatsizliğidir. Özelikler şehirlerarası yollarda eksik olan bariyerler, yanmayan ve olmayan sokak lambaları kısacası alt yapı eksiklikleri kazaların önde gelen sebepleridir. Karayollarının bağlı olduğu Ulaştırma Bakanı yolların düzelmesi için çalışmalar başlatmalıdır.”

Elif Esenrüzgar;“Devlet elini taşın altına koymuyor”

“Ölümlü kazalar bu toplumu çok üzmekte ve bu kazaların önüne geçilememesi vatandaşta derin yaralara sebep olmaktadır. Yollardaki büyük sorunlar da kazaların başında gelmektedir. Yollarda oluşan çukur ve çökmeler, bariyerler, keskin virajlar, düzensiz çemberler, aydınlatma olmaması gibi birçok eksiklik sürücülerin korkulu rüyası haline geldi. Devlet bu sorunları çözmek için ise elini taşın altına bir türlü koymamaktadır. Tüm bu yol sorunlarına birde dikkatsizlik, sürat eklenince kazalarda kaçınılmaz olmaktadır. Bizim ülkemizde bir eksiklikte bir sorun o sorundan birileri ölene kadar düzeltme yoluna gidilmiyor. Yollardaki eksiklikler ancak yaşanan kazalar sonucu birilerin ölmesiyle dikkate alınıyor. Çok yanlış bir davranış.”

Göksel Can;“Kaza olmadan onarılmıyor”

“Kazaların en büyük sebebi sorumsuzluk ve dikkatsizliktir, yollar nasılsa bizlerde yollara uymak zorundayız. Yine de yollarda oluşan çökmeler, altyapı eksiklikleri de büyük sorundur. Devlet bu eksikliklere kaza olana kadar çözüm bulmuyor.”

Ayşe Arslan;“Yolların altyapısı tam değil”

“Trafikle ilgili yasalların yeterli olmamasından kaynaklanan sorunla vardır. Bu yasaların biran önce düzeltilmesi ve trafikte kazaların minimuma indirilmesi gerekir. Aynı zamanda kazaların bir diğer sebebi yolların bozuk oluşu ve altyapının olmayışıdır, maalesef bu durumu iyileştirmek adına Karayollarının bağlı olduğu Ulaştırma Bakanı elini taşın altına koymamaktadır. ”

Orhan Oktay;“İnsanlarda, yollarda kazalara sebep”

“Kazaların sebeplerinin başında sürücülerin dikkatsizliği, süratli araba kullanmaları ve araç kullanırken telefonla konuşmaları gelmektedir. Diğer bir sebep ise yolların bozukluğu, yollarda oluşan çukur ve çökmelerdir.”