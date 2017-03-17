'Anestezide ölüm riski 100 binde 1'

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Başkanı Prof. Dr. Hülya Bilgin, anestezinin sebep olduğu hasta ölümlerinin az olduğunu belirterek, ''Son 10 yılda anestezi nedeniyle ölüm riski 100 binde 1 oranındadır.'' dedi.

TARD tarafından Hasta Güvenliği Haftası dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Bilgin, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalının, hasta güvenliğine gereken önemin verilmesi ve atılacak adımlara öncülük etmesi bakımından önemli olduğunu söyledi.

Hasta güvenliğinin ilk olarak ameliyathanede başladığını belirten Bilgin, ''Daha sonra buradan başka yerlere sıçramıştır. Her yıl dünyada 230 milyon hastaya cerrahi girişim için anestezi uygulanıyor. Anestezinin sebep olduğu hasta ölümleri oldukça azdır. Son 10 yılda anestezi nedeniyle ölüm riski 100 binde 1 oranındadır. Ölümler az olmasına rağmen sanki her anestezi uygulamasında ölüm ya da kalıcı hasar riski kaçınılmaz gibi bir yanlış algı var'' diye konuştu.

Bilgin, günümüzde cerrahi endikasyon alan bir hastanın ameliyathaneye gelmeden önce mutlaka kendileriyle tanışması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

''Cerrah tarafından anestezi polikliniğine yönlendirilen hastamız; anestezi polikliniğinde mevcut hastalıkları, daha önce geçirdiği herhangi bir ameliyat olup olmadığı, o anda almakta olduğu ilaçlar, özellikle bitkisel kaynaklı ilaçları hastalarımız maalesef ilaç olarak algılamadıkları için, bizlerle bazen paylaşmanın önemini fark etmeyebiliyorlar. Hastaların özellikle bunları bizimle paylaşmalarını istiyoruz. Kalp hastalığı, tansiyon, şeker hastalığı olup olmadığını öğrenip hastamızı ameliyata hazır hale getiriyoruz."

''ANESTEZİ UZMANLARI FARKLI KİŞİLER OLABİLİR''

Poliklinikte karşılaşılan anestezi uzmanı ile ameliyathanede karşılaşılan anestezi uzmanın farklı kişiler olabildiğini dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

''Uzmanlar farklı kişiler olabilir. Bu bizim çalışma koşullarımız nedeniyle oluyor. Bunun özellikle hastalarımız tarafından bilinmesini arzu ediyoruz.

Poliklinikte sizi bir başka anestezi uzmanı değerlendirirken anestezi uygulamanızı başka bir hekim arkadaşımız yapabilir. Ancak anesteziyi uygulayacak hekim arkadaş, sizi değerlendiren arkadaşımızdan bütün bilgileri almıştır. Size ne yapılacağının planını çizmiş, kendi aralarında konuşmuşlardır. Ondan sonra size uygulanacak anestezi tipini uygulayacaktır. Ameliyat süreci ve ondan sonra ne olacağı anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı tarafından gerçekleştirilir. Biz hastayı iyi bir duruma getirir, ondan sonra cerraha teslim ederiz. Hastayı aldığımız gibi teslim etmemiz gerekir.''

TARD Hasta Güvenliği Bilimsel Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tuğhan Utku ise hasta güvenliğini konusunda komite olarak üretken olduklarını belirtti.

Kendilerinin var olma sebebinin, hastalara hizmet etmek ve onların güvenliği olduğunu ifade eden Utku, ''Artık 21. yüzyılda tıp algısı ve anlayışı tamamen değişmiş durumda. Eskisinden çok farklı olarak hasta odaklı, hastaların ihtiyaçlarını gidermeye, değerlerini göz önüne almaya yönelik bir dönüşüm içerisindeyiz. Bu şekilde ilerlemek durumundayız. Bu anlamda hastaların ve hasta yakınlarının süreçten memnuniyeti bizim için çok önemli'' değerlendirmesinde bulundu.