Angel Tower’s yükselmeye başladi

Gazimağusa’da, kent merkezinde konumlanan ‘’Angel Tower’s’’ inşası tüm hızıyla devam ediyor. Tamamlandığı zaman bölgenin en pahalı projelerinden biri olacak olan Angel Towers projesi, ülkemizin güvenilir şirketlerinden Noyanlar Group tarafından yürütülüyor.

Üniversiteler, banka, alışveriş merkezi, devlet dairelerine olan yakınlığı ile göz dolduran projede konutlar dışında, ofisler, bodrum ve sende katlı dükkanlar, restoran, spor salonu ve kapalı otopark bulunacak.

Noyanlar Group Satış Direktörü Zarif Noyan Angel Tower’s’in daha proje kağıt üstündeyken yoğun ilgi görmeye başladığını söyledi ve devam etti: ‘’Mağusa’daki sürekli gelişimin farkındayız, halkımızın ve çevrenin ihtiyaçlarını göz önüne alarak Angel Tower’s projesini ortaya çıkarmaya karar verdik. Merkezi konumuyla sahiplerine büyük avantaj sağlayacak olan Angel Tower’s, içinde bulunacak alışveriş merkezi ve sosyal tesislerle de çevrenin bu tarz ihtiyaçlarını gidermeye yardımcı olacaktır.’’ Her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tuttuklarını söyleyen Noyan, Angel Tower’s ın Gazimağusa’nın yeni, modern çehresine çok yakışacağının altını çizdi.

Noyanlar’dan Yılbaşı Kampanyası

Noyanlar Group olarak her sene yeni yıl döneminde müşterilerine çok cazip kampanyalar sunduklarının belirten Zarif Noyan, özellikle şu sıralar diğer projeler yanında, Angel Tower’s için çok özel fiyatlar olduğunu söyledi. Zarif Noyan: ‘’Yatırımcıların ilgi odağı olan Angel Tower’s, 2019 yılında tamamlancaktır, şimdiden önemli bir kısmı sahiplerini bulan bu projede yer almak için henüz geç kalmış sayılmazsınız. Yeni yıl kampanyamızda, %18’e varan indirimler yapıyoruz, ayrıca kdv ve trafo ücretide tarafımızca ödeniyor. Eğer bu dönemde gayrimankul yatırımız yapmayı düşünüyorsanız, bu kampanya kesinlikle değerlendirmeniz gereken bir kampanyadır’’ şeklinde konuştu.

Angel Towers ve Noyanlar Group projelerini www.noyanlar.com adresinde inceleyebilirsiniz.