Angelina Jolie, çocuklarıyla birlikte tarantula ‘ziyafeti çekti’

Hollywood yıldızı Angelina Jolie, Kamboçya ziyareti sırasında yerel ‘lezzetler’ tattı. Jolie çocuklarıyla birlikte tarantula ve akrep yedi.

Kamboçyalı yazar Loung Ung’ın aynı isimli kitabından uyarlanan ‘Önce onlar benim babamı öldürdü’ filminin yönetmeni, ABD’li oyuncu Angelina Jolie, filmin galası için gittiği Kamboçya’da kameralar önünde yerel ‘lezzetleri’ tattı.

BBC’ye röportaj veren 41 yaşındaki Jolie, çocuklarıyla birlikte kendilerine sunulan akrep ve tarantulaları yedi. Daha önce de ABD’de böcek yediğini belirten Jolie, "İlk önce çekirge ve birayla başlayın, daha sonra tarantula yemek daha kolay olur" tavsiyesini verdi.

'BÖCEKLER SAVAŞTAYKEN HAYATTA KALMAYI SAĞLIYOR'

Yediği tarantulanın tadının güzel olduğunu belirten Jolie, böceklerin savaş sırasında hayatta kalmayı sağlamasının bir gerçek olduğunu söyledi: “İnsanlar açlık çektiklerinde, böyle şeyler yiyordu.”

Bu arada, Jolie’nin çocukları da yediklerinin tatlarının cipse benzediğini ifade etti.

​FİLM İÇİN GELDİĞİ KAMBOÇYA'DA EVLAT EDİNMİŞTİ

Jolie'nin beyaz perdeye aktardığı kitap, Loung Ung ve ailesinin Kamboçya'da Kızıl Kmerler döneminde yaşadıklarını anlatıyor.

Kamboçya'ya ilk kez '2001 yılında Lara Croft: Tomb Raider' filminin çekimi için gelen ünlü oyuncu, daha sonra Kamboçya'dan bir evlat edinmişti.