Angeline Jolie: "BM kusurlu... Bizden farklı değil"

Oscar ödüllü oyuncu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, BM'nin ancak hükümetlerin politikalarını değiştirmesi durumunda değişeceğini belirterek, "BM kusurlu bir organizasyon çünkü biz kusurluyuz. Bizden farklı değil" dedi.



BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen Sergio Vieira de Mello Vakfının yıllık konferansına davet edilen Jolie, konuşmasının büyük bölümünü BM'ye yönelik eleştirilere ayırdı.

Amerikalı aktris, Suriye'de iç savaşın 7. yılına girdiğini, dünyanın BM kurulduğundan bu yana en büyük mülteci krizini yaşadığını; Yemen, Somali, Güney Sudan ve Nijerya'nın kuzeydoğusunda 20 milyondan fazla insanın açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Dünyanın değişik bölgeleri için yapılan insani yardım çağrılarının hiçbirinde talep edilen miktarın yarısının dahi karşılanamadığına işaret eden Jolie, bunun uluslararası güçlü bir liderliğin olmamasından kaynaklandığını bildirdi.

Jolie, "BM bir ülke değildir. Farklılıklarımızı çözmeye ve ortak ortak aksiyonda birleştirmeye çalışan milletler ve insanlar olarak araya geldiğimiz yerdir." diyerek, küresel sorunlar ve belirsizliklerin hiç olmadığı kadar kötüye gittiğini vurguladı.

"KİMSE BM'NİN MÜKEMMEL OLDUĞUNU SÖYLEMİYOR"

BM'nin reforme edilmesini isteyen Jolie, yoğun diplomasi ve müzakerelerin uluslararası sorunları çözülebilmesi gerektiğini belirtti.

Jolie, şöyle devam etti:

"Kimse BM'nin mükemmel olduğunu söylemiyor. Zaten öyle de değil. BM'nin niçin oluşturulduğunu ve buna neden ihtiyaç duyulduğunu daima hatırlamamız ve ciddi sorumluluk üstlenmemiz gerekiyor. BM kusurlu bir organizasyon çünkü biz kusurluyuz. Bizden farklı değil. BM ancak hükümetlerin politikalarını değiştirmesi durumunda değişir. Vatandaşlar olarak biz de hükümetlerimizden bunu istiyoruz."

"BEN GURURLU BİR AMERİKALIYIM"

Jolie, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin BM'ye verdiği fon desteğini keseceği yönündeki açıklamalarına değinmezken, "Ben gururlu bir Amerikalıyım ve ben bir enternasyonalistim" ifadesini kullandı.

BM Irak Özel Temsilcisi Sergio Vieira de Mello ve 21 BM çalışanın 19 Ağustos 2003'te BM'nin Irak'taki merkezine düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybettiğini de anımsatan Jolie, Mello'nun ailesi ve çalışma arkadaşlarının bulunduğu bir ortama davet edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlikte, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin de hazır bulundular.