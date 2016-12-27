Angola'daki sarıhumma salgını sona erdi

Angola hükümetinden, ülkede çok sayıda kişinin ölümüne neden olan sarıhumma salgınının bittiği açıklandı.

Ulusal basında ülke yetkililerine dayandırılan haberlerde, sarıhumma salgınının ilk olarak başkent Luanda'daki bir gecekondu mahallesinde görüldüğü ve bugüne kadar yaklaşık 400 kişinin salgın sebebiyle öldüğü anımsatıldı.

Salgına ülkedeki 18 bölgenin 16'sında rastlandığı vurgulanan haberlerde, "Angola'da son 6 ayda hiçbir vakayla karşılaşılmadı. Salgın çevre ülkelerden Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde de görülmüştü. Hastalığın olduğu bölgede bir yıl içinde 15 milyonu Angola, 10 milyonu da Demokratik Kongolu olmak üzere 25 milyon kişiye aşı yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü, söz konusu salgını son dönemlerde görülen en zarar verici salgın olarak değerlendiriyor.

Örgüt, 2006 yılından itibaren başlattığı hastalıkla mücadele kampanyası kapsamında, Afrika'da 105 milyon kişiye sarıhumma aşısı yaptı. Yine örgüt verilerine göre, 2013 yılına kadar Afrika kıtasında sarıhumma nedeniyle yaklaşık 60 bin kişi yaşamını yitirdi.

Sarıhumma hastalığına neden olan virüs genellikle sivrisinekler tarafından insanlara bulaştırılıyor. Kontrol altına alınamaması durumunda, salgınlara neden olan hastalık ağrı, bulantı ve kusma ile başlayıp vücutta kanamalarla seyrediyor.