Angolemli: "Gelen turistin ülkeye hiçbir ekonomik katkısı yok"

Arzu Köprülü

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de “Turizm” başlıklı konuşmasında, hükümetin eski eserlerle ilgili yanlışlarını örtmek için Cumhurbaşkanı’nı vizyonsuzlukla suçladığını savunarak, fiyat istikrar fonunda toplanan paraların yıllardır hükümetin çıkarları için kullanıldığını iddia etti.

Hazırlanan eski eserler yasasıyla hükümetin, Anıtlar Yüksek Kurulu’na sadece hükümetin üye atayacağı bir değişiklik getirdiğini anlatan Angolemli, “Bu yasanın ne Bakanlar Kurulu’ndan ne de meclisten geçmesi gerekir” dedi. Angolemli, bu konuda gerekirse sokağa çıkılacağını söyledi.

Rehberlik uygulamalarıyla ilgili eleştirileri de dile getiren Angolemli, rehberlik mesleğinin KKTC’de pasifleştirildiğiyle ilgili örnekler verdi.

Angolemli, turizm sektöründeki uygulamaları da eleştirerek, bugünkü uygulamalarla, gelen turistin ülkeye hiçbir ekonomik katkı ve fayda sağlamadığını söyledi.

Gelen turist ve öğrencilerin güvenliğini sağlamanın devletin görevi olduğunu belirten Angolemli, hergün basında uyuşturucu haberleri yer aldığını, devletin görevini yapmadığını savundu.

Turizmde beklenenin olmayacağını iddia eden Angolemli, rehberlik yasasına harfiyen uyulması gerektiğini, yurt dışından rehberlere izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Turizm örgütü kurulmasının şart olduğunu da belirten Angolemli, rehberlerle ilgili şahit olduğu olumsuz olayları anlattı.

ÖZGÜR

CTP Milletvekili Birikim Özgür ise, eski eserlerle ilgili iki tasarının Meclis Genel Kurulu’na geldiğini birinin bir madde ekleyerek meclisten geçtiğini ancak sanki gelirlerine el konuyor gibi bir izlenim yaratıldığını ve bunun doğru olmadığını belirtti.

Dünyada fon uygulaması kalmadığını ve bu fonlarla ilgili söylemlerin maliyeden anlayanlar için komik bulunan açıklamalar olduğunu ifade eden Özgür, düzenlemenin muhalefet dahil her kesime denetleme imkanı verdiğini de söyledi.

Üyelerin düzenlenmesine yönelik 42. Madde değişikliğine kendilerinin de olumlu bakmadıklarını ifade eden Özgür, fon konusunda yapılan değişikliğe yapılan eleştirileri ise doğru bulmadığını kaydetti.

Fonlarla ilgili düzenlemenin “yapılması gereken bir iş” olduğunu ve vizyon sahibi olan herkesin bunu desteklemesi gerektiğini kaydeden Özgür, fonun bütçeye aktarıldığı noktada popülizme başvurulduğunu kaydetti.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Denktaş ise, rehberlerle ilgili yapılan yasanın rehberlere verdiği hakları rehberlerin kullanmadığını, birçoğunun sessiz rehber alarak ödenek almayı seçtiğini söyledi.

Rehberlik kurslarının çok uzun yıllardır Türkçe verildiğini ve çok çok az sayıda yabancı dil kullanan rehber bulunduğunu anlatan Denktaş, en büyük eksikliğin gerekli lisanlarda rehberlik eğitimi verilmesi olduğunu kaydetti.

Denktaş, turizm örgütü yasa tasarısının tamamlanma noktasında olduğunu dile getirdi.

Anıtlar Yüksek kurulu üyeliğinin toplantılara katılınmaması halinde düşmesi gerekirken, katılım sağlamayan üyenin temsil ettiği örgüt tarafından yeniden üye olarak gönderildiğini savunan Denktaş, bu tür yanlışlıkları düzeltmek için yeni bir yasa tasarısı hazırladıklarını söyledi.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Angolemli ise, Anıtlar Yüksek Kurulu’nun yasasında da aynı üye yeniden gönderilemez diye bir madde bulunmadığını belirtti.

Angolemli, eski eserler fonundaki paranın da sadece amacıyla uygulanmasının yasada düzenlenmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.