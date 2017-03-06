Angolemli: "Güvenliğin sağlanamadığı bir ülkeye kimse öğrenci göndermez"

Gözde Süreç Sarı

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, ülkeye gelen öğrencilerin güvenliğini sağlamak gerektiğini, ülkede yaşanan adli olayların çoğunun öğrenciler tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Güvenliğin sağlanamadığı bir ülkeye kimsenin öğrenci göndermek istemeyeceğini belirten Angolemli, “Gün gelecek evimizden dışarı çıkamayacağız” dedi.

Angolemli, polis sayısının da yeterli olmadığını belirtti.

Üniversitelerin esnafın can damarı olduğunu söyleyen Angolemli, bunun düzgün bir şekilde denetlenmesi gerektiğini ifade etti.

DAÜ ve LAÜ’de partizanca uygulamalar bulunduğunu savunan Angolemli, özerk olamayan bir kurumun sonunun çöküş olacağını belirtti.

Angolemli, yasa tasarısı ile özerk bir yapının teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Üniversite öğrencisi olarak ülkeye gelip kaçak işçi olarak çalışanlar bulunduğunu söyleyen Angolemli, bu konunun araştırılması ve ortak çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.