Angolemli: "Komite bu konuyu didik didik etmeliydi"

Rahme Çiftçioğlu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) Uçuşlarının Sonlandırılma Sebepleri Hakkında Meclis Araştırma Komitesi”nin konu hakkındaki raporunu ele aldı.

İlk önce Kıbrıs Türk Hava Yolları Uçuşlarının Sonlandırılma Sebepleri Hakkında Meclis Araştırma Komitesi Başkanı Zorlu Töre komitenin konuyla ilgili raporunu okudu.

ANGOLEMLİ

Rapor üzerine söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, KTHY konusunun yıllardır sürüncemede bırakıldıktan sonra yeniden gündeme geldiğini söyledi.

O dönemde ortaya konan yolsuzluk iddialarının raporda ele alınmadığını söyleyen Angolemli, raporda CTP dönemine değinilirken UBP dönemine değinilmediğini kaydetti.

“Böyle bir rapor olabilir mi?” diye soran Angolemli, raporda yer almayan olaylar olduğunu kaydetti; “Komite bu konuyu didik didik etmeliydi” dedi.

“Maalesef bu beklenen bir rapor değil, bazılarını korur gibidir” şeklinde konuşan Angolemli, “Rapora imtiyazlı acenteler olduğunu yazdınız. Bunlar kimdi? İsimlerini neden açıkça yazmadınız? İmtiyazlı acentelere kim göz yumdu. Bunların isim isim ortaya çıkması gerek” dedi.

Savcılığın devreye girmesi gerektiğini de vurgulayan Angolemli, “Kurum mali krize girdiğinde hükümette kim vardı, başbakan kimdi, o dönemin Ulaştırma Bakanı kimdi, komite toplantısına çağrıldılar mı?” diye sordu.

Bazı vekillerin yerlerinden “Elinizdeki doğru bir rapor değil Sayın Angolemli” demesi üzerine Angolemli, “Meclis, milletvekillerine bu raporu verdi, ben bunun üzerinden konuşurum, bunu doğru sayarım. Bu resmi bir rapordur” dedi.

Partizanlık konusunda da açıklamalarda bulunan Angolemli, “Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Tarım Sigortası Fonu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yönetim kurullarındaki bazı üyelerin hükümetin toplum çıkarlarına ters uygulamalara karşı çıktığını” savunarak, “Onları selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Angolemli, seçimin yakın olduğunu da söyleyerek, “Benim halka güvenim tamdır” dedi.

Hüseyin Angolemli’den sonra Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı söz aldı.