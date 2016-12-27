Angolemli: "Plaka değişikliği birilerine rant sağlamak"

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, söz alarak, plakaların değişimi konusuna değindi ve birilerine rant sağlanmak istendiğini savundu.

Angolemli, “AB’ye uyum için yapılacaksa saatlerde niye uyulmuyor” diye sordu. Angolemli, bu konuda net bir açıklama yapılmasını talep etti.

DÜRÜST

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, plakalarla ilgili değişikliğin rant sağlamak adına yapılmadığını, tüm dünyada plaka değişiklikleri yapıldığını söyledi.

Beyaz plaka uygulamasına 1 Haziran 2017’den itibaren, yeni kaydedilen araçlardan isteneceğini kaydeden Dürüst, araçların tümünün plakalarının değişmesinin 10 yıl içinde yapılmasının öngörüldüğünü dile getirdi.

Dürüst, tüm araçlara hemen değişim yapma zorunluluğu getirilmediğini belirtti.