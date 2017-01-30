Angolemli'den Denktaş'a: "Önünü ne zaman göreceksin Sayın Bakan?"

Rahme Çiftioğlu

Genel Kurulda daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Değişiklik Yasa Önerisi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Teşkilat Değişiklik Yasa Önerisi ele alındı. Her iki öneri de oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamaya geçilmeden önce İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Ahmet Kaşif, her iki öneriyle ilgili raporu okudu.

Öneriler üzerine CTP Milletvekili Ahmet Gülle ve TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli söz aldı.

GÜLLE

Ahmet Gülle, düzenlemenin Merkez Bankası’ndaki Sağlık Fonu’yla ilgili olduğunu kaydetti. Gülle, “Bu düzenlemeyle emekli olup da çalışan, bir şekilde prim yatırmaya devam eden, emekli olduğu halde bu hizmetlerden yararlanamayan insanların bu hizmetleri alması öngörüldü. Bu düzenlemeyi birlikte yaptık” dedi.

ANGOLEMLİ

Hüseyin Angolemli ise öneri üzerindeki konuşmasında dövizdeki artışa ve Merkez Bankası’nın teşkilat yapısına değindi.

Hükümetin dövizle ilgili Merkez Bankası’ndan görüş isteyip istemediğini soran Angolemli, “Hükümetin aldığı hiçbir önlem yok. Maliye Bakanı ‘önümüzü görelim’ diyor. Önünü ne zaman göreceksin Sayın Bakan?” diye sordu.

Türkiye’deki referandumun dövizdeki yükselişe neden olacağını da söyleyen Hüseyin Angolemli, “Türk Lirası süratle eriyor. Ülkede döviz bazında sözleşmeler yapılıyor. Hükümeti göreve çağırıyorum. Dövizin yükselişi konusunda önlem alın” şeklinde konuştu.

Angolemli, Merkez Bankası konusundaki öneriye ret oyu vereceklerini ifade ederek, “Bu ülkede 12 üniversite var, burada değerli insanlar var ama bu kurumun başı ve yardımcısı KKTC yurttaşı değil. Hükümetin bunda bile sözü yok” dedi.

Angolemli, Merkez Bankası’nın halkı nasıl koruduğunu da sorarak, “Merkez Bankası fonksiyonlarını, yasadaki görevlerini yapmıyor” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ve oylamaların ardından Genel Kurul bugünkü çalışmasını tamamladı. Meclis Genel Kurulu, yarın yine toplanacak. Birleşimin saat 10.00’da olması bekleniyor.