Ankara Turizm Fuarı’nda Kıbrıs Türk kültürünün tanıtımı yapılacak

Kültür Dairesi, Travel Expo Ankara Turizm Fuarı’nda Kıbrıs Türk kültürünü tanıtacak.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, tanıtım faaliyetleri Turizm ve Çevre Bakanlığı için ayrılan alanda yapılacak.

ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde yarın başlayıp 26 Mart sona erecek olan fuarda, Devlet Halk Dansları Topluluğu gösteri sunacak.

Kıbrıs Türk seramik sanatının da tanıtılacağı fuarda, Kıbrıs ezgilerinden oluşan müzik dinletileri, enginar macunu yapımı ve "Cinara-Geçmişten Günümüze Enginar Yemekleri" kitabının tanıtımı yapılacak.

Kültür Dairesi tarafından hazırlanan Defne kültür sanat dergisinin dağıtılacağı fuarda, Kültür Dairesi Folklor Halk Dansları ve Halk Müziği Araştırmacı ve Eğitmeni Fatma Giritli de Kıbrıs Türk kültürü hakkında bilgi sunacak.