Ankara'nın KKTC planı belli oldu!

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Prof. Erhan Arıklı, müzakerelerde olası bir çözümsüzlükte Türkiye’nin planını açıkladı: “KKTC’nin adı Kıbrıs Türk devleti olacak. Anayasa değişecek. Başkanlık sistemine geçilecekÜÇ MODEL ÖNERDİ

OLASI bir çözümsüzlükte KKTC’nin alternatifsiz olmadığını söyleyen Erhan Arıklı, Sırbistan’a rağmen tanınmayı başaran Kosova’nın, dış politikada ve güvenlikte Azerbaycan’a bağlı, içeride bağımsız olan Nahcivan’ın, ya da ticari ateşeliklerle tanınmayı başaran Tayvan’ın model alınabileceğini söyledi.



TÜRKİYE ÇALIŞIYOR

KARMA bir yöntem olarak KKTC modelinin de hayata geçirilebileceğini söyleyen Arıklı, “Türkiye bu konuda çalışıyor. Ankara’nın B planı hazır. KKTC’nin adı Kıbrıs Türk Devleti olacak. İsim değişikliğinden sonra anayasa değişikliğine gidilecek. Başkanlık sistemine geçilecek” dedi.

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