Ant: "İnsanlar borçlandıkça batıyor"

Aytuğ Türkkan

Faiz ve Mazbata Mağdurları Komitesi Başkanı Kazım Ant, birleşik faiz uygulamasının devam ettiğini ifade ederek, “insanlar çar çur oldu, artık adım atılmalı” dedi.

Son üç yılda 60 bin alacak verecek davasının mahkemeleri meşgul ettiğini söyleyen Ant, sistemin çöktüğünü ifade ederek, Faiz yasası, icra ve iflas yasası ve tefeciler yasının birlikte ele alınıp yapılmaması halinde durumun daha da vahim bir boyuta varacağı uyarısında bulundu.

Başbakanın kendilerine randevu dahi vermediğini belirten Ant, komite olarak yapılması gerekenleri sayfalara döktük, önerilerimizi hazırladık ama dikkate alan yok” diye konuştu.

Kazım Ant Diyalog Tv’de yayınlanan Detay programına katılarak gelinen aşamayı değerlendirdi.

“250 bin kişi mahkemelik!”

Kazım Ant şunları aktardı, “Son 3 yılda 60 binin üzerinde borç alacak-verecek davası vardır. Son 3 yılda 42 bin 107 dava açıldı, basit alacak verecek davaları. Yine son 3 yılda 13 bin 427 de icra iflas davası vardır. 5 bin 800 civarında da karşılıksız çek davaları var. Bunlara bir de boşanma, hırsızlık gibi kimilerinin temeli ekonomik olan davalar vardır… Tümüne baktığımızda aile bazında 60 binin üzerindedir. Bu rakamı 4 ile çarpsanız ürkütücü bir rakam ortaya çıkar. “300 bin nüfus var” deniyor, ben de diyorum ki “250 bini borç alacak verecek nedeniyle mahkemelerdedir.”

“İnsanlar borçlandıkça batıyor”

Hayat pahalılığının arttığını, döviz karşısında eriyen bir Türk Lirası olduğunu anımsatan Ant, “İnsanımızın satın alma gücü düşüyor, borçlanmak zorunda kalıyor” diyerek bu sistemin vatandaşları bankaların ve tefecilerin uygulamalarıyla karşı karşıya bıraktığını söyledi.

Ant, “Bankaların uygulamaları tefeciğe dayanıyor. Dünya bankacılık sisteminin dışında vatandaşı mağdur eden uygulamalar vardır. İnsanları borçlanmaya iterseniz, geçim derdine düşen insanlar borçlandıkça batıyorlar. Çünkü hala daha birleşik faiz uygulanıyor. Ceza faizleri anormal orandadır. Yani ödeyemeyecek bir borcunuz var bu daha da ödenemeyecek noktaya getiriliyor. Yabancı ülkelerde ceza faizi ödeyemediğinizde, geliriniz ve giderinizi kağıda döküp yeniden yapılandırmalar yapılıyor. Bizde yeniden yapılandırma yapıldı ama 31 Aralık 2012’de bitti. O tarihten bu yana çarpık sistem devam ediyor” dedi.

“8 yılda 39 bin 995 katına ulaşan borç gördük”

Faiz ve Mazbata Komitesi Başkanı, düzenin değişebilmesi için mutlaka bir faiz yasası yapılması gerektiğini ifade ederek geçmişte karşılaştıkları manzaralardan şu örnekleri sundu:

“Şimdi vereceğim örnek Yüksek Mahkeme kayıtlarında da vardır; bir borç 8 yılda 39 bin 995 katına çıktı. Yıllardır bunların önüne geçilemedi. Siyasiler bu yürekliliği gösteremedi. Halkı finans kuruluşları önünde ezdiler.”

“Faize zincir vuracaksınız”

Kazım Ant yapılması gerekenleri de şu şekilde sıraladı:

“Faize zincir vuracaksınız, İngiliz döneminde bu yıllarca yapıldı. Yıllık faiz yüzde 9’u geçemez, faiz faiz getiremez (birleşik faiz yasaklanmalı), faiz ana parayı geçemez. Yıllarca böyle idare edildi, halkın soyulmasının önüne geçildi. Alın bu 3 maddeyi bunun üzerine günün ekonomik koşullarına göre bir faiz yasası yapın. Bakın Yüksek Mahkeme’nin 2007 yılında emri var, faiz yasası yapın dedi ama dosya atıldı bir köşeye. Hiç bir parti bunu yapmadı. Ceza faizi yani temerrüf faizi deniyor, illa da uygulayacaksanız binde seviyelerinde olmadı, binde 3 ya da binde 5 gibi… Sınırlandırılmalı… Faize kat sınırı gelecek. Dövizde ana parayı geçemez deyin, TL’de 1,5 katını geçemez şeklinde sınırlandırılmalıdır. Bu yapılmadığı sürece halk çar çur oluyor.”

“Üç yasa birlikte yapılmalı”

Ant sözlerine şöyle devam etti, “Faiz yasası, icra ve iflas yasası ve tefeciler yasının birlikte yapılması gerekir. Birinin eksiğini diğerinin artısı karşılayacak ve bir denge oluşacak. Bankalar yasasında da bazı değişikliklerle bu sistem tamamen değişebilir.”

"Başbakan randevu vermiyor!"

Kazım Ant hazırladıkları önerileri Başbakan’a ulaştıramadıklarını da sitemkar bir tavırla sözlerine ekledi ve “18 Temmuz 2016 Başbakan ve Başbakan Yardımcılığı’na sunmak için öneriler hazırladık. Hangi yasalarda hangi değişiklikler yapılması ve mazbatanın kaldırılmasına yönelik önerilerimiz oldu. Ama Sayın Başbakan ile görüşemedik. Sayın Denktaş ile görüştük, önerilerimizi verdik. Bir adım henüz atılmış değil” dedi.

“Yargıçlar davalara nasıl zaman ayırsın?”

Mazbatanın insanlık dışı bir olay olduğunu ifade eden Kazım Ant, yargıçların yüküne de değinerek, “Mazbata da çağdışı bir uygulamadır. Eğer kasıt unsuru yoksa ve ödeme gücünü kaybetmişse mazbata insanlık dışı bir olaydır. Adamın gelirini giderini toparlarsınız getirirsiniz yargıcın önüne ve yargıç karar verirdi. Ama şimdi 60 bin dava hangi yargıç buna ne kadar zaman ayırabilir. Bu da tartışılması gereken bir konudur” ifadelerini kullandı.

“Döviz karşısında durum felaket!”

Kazım Ant, dövizin Türk Lirası karşısındaki etkisi sonrasında bir çok vatandaşın ödeme güçlüğüne düştüğünü belirterek şunları kaydetti, “Türkiye’deki siyasi etkenlerin yarattığı durum nedeniyle döviz borcu olan insanlarımızın durumu felakettir. Bir vatandaş gidip ödeyebilmek kapasitesine göre 10 bin Pound borçlandı. Diyelim ki borçlandığı dönem karşılığı 30 bin TL’ydi şimdi ise 50 bin TL oldu. Yani borcu ödemek imkansızlaştı. Ve bu durum borçlunun elinde olmayan bir nedenden dolayı kaynaklandı. İşte bunun faizlerinin düşürülerek,, sürenin uzatılarak yapılandırılması lazım. Bunla ilgili Anayasa Mahkemesi’nin kararı da vardır. Ama bunlar yapılmıyor.”

Kazım Ant sözlerinin sonunda “Sistem çöktü, sahipsiz bir memleket haline geldik. Adil bir düzene ihtiyacımız vardır” diyerek siyasilere mesaj gönderdi.