Ant: "Tefecilik zihniyetiyle bankacılık yapılıyor"

Mazbata ve Faiz Mağdurları Derneği Genel Koordinatörü Kazım Ant, mazbata nedeniyle mahkum edilmenin çağ dışı bir uygulama olduğunu söyledi. Ortada bir sahtekarlık veya kasıt olayı yoksa mazbatanın kaldırılması gerektiğine dikkat çeken Ant, bugün 150 lira olan taksit borcunu ödeyemediği için cezaevinde yatan insanlar olduğunu kaydetti.

Ant, “Bu insanlar aylarca hapis yatıyor” diyerek, ortalama her yıl dava dosyası olarak mahkemelere intikal eden borç ve alacak davalarının 20 bin civarında olmasına karşın son üç yılda 60 binin üzerine çıktığını söyledi.

Ant, ülkenin finansının dünyadan kopuk, bankaların büyük bir bölümünün tefecilik zihniyetiyle çalıştığını ve halkı soyup soğana çevirdiğini belirterek, birçok işadamının bileşik faizlerle batırılarak iflas noktasına getirildiğini, borcun ödenememesi durumunda ise temerrüt ve ceza faizlerinin uygulandığını belirtti.

Ant, ülkedeki finans sektörünü sağlıklı bir zemine oturtmak için Faiz Yasası ile finans kurum ve kuruluşları kontrol altına alacak Tefeciler Yasası’nın hayat bulması, İcra ve İflas Yasası’nın ise yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Mazbata ve Faiz Mağdurları Derneği Genel Koordinatörü Kazım Ant, ülkede çarpık bir ekonomik yapılanma olduğunu belirterek, üretimden tamamen kopuk, döviz ve ithalata dayalı yapılanmanın olduğunu söyledi. Ant, ülkenin ekonomik durumu ve mazbata mağdurlarının yaşadıkları sıkıntılarla birlikte alınması gereken tedbirleri Yeni Bakış’a anlattı.

Ant, üretken bir ekonomik yapının olmamasından dolayı tamamen suni krizlerden çok etkilenen bir yapının söz konusu olduğunu ifade ederek, üretilenin de satamamaktan ve pazarlayamamaktan dolayı sıkıntıların yaşanmakta olduğunu belirtti.

“Üretimden kopuk bir yapı var”

Ant, içe kapanık, Türkiye’nin ekonomisinin içine giremeyecek kadar zayıf, güçsüz ve üretimden kopuk bir yapının olduğuna dikkat çekti. Ant, böyle bir ekonomik yaşam içinde tamamen Türkiye’nin yardımlarıyla ayakta duran bir toplum olduğumuzu dile getirerek, dövizin son günlerdeki dalgalanmalarından çabuk etkilenen bir yapıdan söz etti. Ant, ülkedeki piyasanın tamamen dövize endeksli olduğunu ifade ederek, ev alım satımlarından tutun da öğrenci taksitleri dahil, İngiltere ve Avrupa’dan yapılan ithalatın dövize bağlı olduğunu kaydetti. Gümrük, fon ve harçların da döviz üzerinden hesaplanmakta olduğuna dikkat çeken Ant, dünyadaki olumsuz ekonomik koşullar dahil, Türkiye’nin içinde bulunduğu zor ekonomik koşulların topluma yansıdığını söyledi.

“Ülkeyi bu hale getirenler siyasilerdir”

Ant, 40 yılda 22 Turizm Bakanı’nın değiştiğine vurgu yaparak, turizm örgütü kurup, turizmin bir devlet politikası haline getirilemediğini belirtti. Ant, ülkeyi bu hale getirenin siyasiler olduğunu söyleyerek, siyasi iradenin sağlıklı ön görü ortaya koyamamasından kaynaklandığını kaydetti. Ant, ülkede bitmiş tükenmiş dejenere olmuş bir kamu yönetimi olduğuna dikkat çekerek, kamuyu da bu noktaya getirenin siyasiler olduğunu belirtti. Ant, turizm dışında yine tarım ve hayvancılığa da gereken önemin verilmediğini söyleyerek, sağlıklı teşviklerin verilmediğini kaydetti.

“Teşvik sistemi değişmeli”

Ant, şöyle devam etti, “Teşvik sisteminin baştan aşağıya değişmesi gerekir. Örneğin, patates ve narenciye ve süt mamülleri gibi alt birim akredite bir laboratuvarı bile kuramadık. Narenciyemiz de patatesimiz de Mersin Limanı’ndan geri dönüyor. Bu bir utançtır, böyle bir rezillik olamaz”

Ant, ülkede ayakta durmaya çalışan üretim sektörlerine ise darbe vurulduğunu söyledi.

“İcra ve İflas Yasası’nın yetersiz”

Ülkedeki finans sektörünü sağlıklı bir zemine oturtmak için Faiz Yasası, İcra ve İflas Yasası ile finans kurum ve kuruluşlarını kontrol altına alacak Tefeciler Yasası’nın hayat bulması gerektiğini belirten Ant, İcra ve İflas Yasası’nın yetersiz olduğunu söyledi. Ant, var olan yasalarda da yeni değişiklikler yapılarak eş zamanlı olarak yapılması gerektiğinin altını çizerek, tüm bu yasaların bir biri ile denge oluşturacağını kaydetti. Ant, ülkede faiz yasasının olmamasından dolayı bir borcun 8 yılda 39 bin 995 katına çıktığını, bunun şaka olmadığını, bunun Yüksek Mahkeme Kayıtlarında olduğunu söyledi. Faiz olgusunun çok tehlikeli oluğunu belirten Ant, yatırımları engellediğini, üretimi bitirdiğini, esnafı da süründürdüğünü kaydetti.

“Gelecek nesiller ipotek altında”

Ant, faiz olgusunun gelecek nesilleri ipotek altına aldığına dikkat çekerek, taksitli yaşamı oluşturan bir olgu olduğunu söyledi. Ant, şunları belirtti, “İngiliz zamanında fasıl 150 vardı. Yıllık faiz yüzde 9’u geçemez. Faiz, faiz getiremez. Faiz anaparayı geçemez. Yıllarca fasıl 150 devam etti. Sonradan kaldırıldı. Daha geniş bir şemsiye koymak yerine, insanlar yağmurun altında bırakıldı. 2007 yılında Yüksek Mahkeme bir karar verdi. Üniversitelerde okutulması gerekir ve faiz yasası yapın denildi. Dönemin Maliye Bakanı Başbakan’a yazı yazarak faiz yasası yapılsın dedi. Başbakan ise yazının altına not düşerek, TC-KKTC karma ekonomik komitesinde bu konu görüşüldü, arşive kaldırıldı dedi. Faiz Yasası yapılıyor ve bu insanlar bugün bu tarz felaketlerle uğraşıyor.

“Tefecilik zihniyetiyle bankacılık yapılıyor”

Borçların genellikle son yıllarda faiz kat oranlarıyla bin katına kadar çıktığına dikkat çeken Ant, “Düşünün ki 10 bin lira aldınız. Bir bakıyorsunuz 8-10 yıl sonra borcunuz 1 milyon lira oldu. Borç bin katına, 10 bin katına çıktı. Bundan dolayı tüm malınız haciz altına alınıyor. Sizi takside bağlıyorlar, ödenemeyecek rakamlarla sizi takside bağlıyorlar. İşte o zaman mazbata ortaya çıkıyor” dedi. Ant, ülkenin finansının dünyadan kopuk, bankaların büyük bir bölümünün tefecilik zihniyetiyle çalıştığını ve halkı soyup soğana çevirdiğini belirterek, birçok işadamının bileşik faizlerle batırılarak iflas noktasına getirildiğini, borcun ödenememesi durumunda ise temerrüt ve ceza faizlerinin uygulandığını belirtti.

Ant, başka ülkelerde borcun ödenmemesi durumunda gelir ve giderin incelendiğini, bırakın faiz oranını artırmayı tam aksine faiz oranının düşürülerek sürenin uzatıldığını kaydetti.

“Mazbata ceza değil, cinayet”

Ant, mazbata suçu denilen olayın çağ dışı kaldığını, dünyanın başka hiçbir yerinde kalmadığına dikkat çekerek, kasıt unsuru yoksa, ödeme gücünü kaybetmiş insanların hapsedilmesinin cinayet olduğunu belirtti. Ant, ortada bir sahtekarlık veya kasıt olayı yoksa mazbatanın kaldırılması gerektiğine vurgu yaparak, bugün 150 lira olan taksit borcunu ödeyemediği için cezaevinde yatan insanlar olduğunu kaydetti.

“Mazbata davaları 60 binin üzerine çıktı”

Ant, “Bu insanlar aylarca hapis yatıyor” diyerek, ortalama her yıl dava dosyası olarak mahkemelere intikal eden borç ve alacak davalarının 20 bin civarında olmasına karşın son üç yılda 60 binin üzerine çıktığını söyledi. Ant, bu davaların hala mahkemelerin gündeminde olduğunu ve görüşüldüğünü belirterek, tüm bunların temel nedeninin ekonomi olduğunu kaydetti. Ant, halkın çarpık bir ekonomik düzen içinde yaşamlarını devam ettirmekte olduklarına dikkat çekerek, alım gücünün de düşmesiyle birçok kişinin taksitlerini ödeyemediğini belirtti.

“Bu rakamlar gülünç kalıyor”

Ant, bir buçuk yıl önce Borçların Yeniden Yapılandırılması Yasası’nın iptalini isteyen Bankalar Birliği’nin konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığını, ancak davayı kazanamadıklarını ifade ederek, 50 sayfalık tarihi bir karar verildiğini söyledi. Ant, üniversitelerde ders olarak okutulması gerektiğini belirterek, borçlanan kişinin kendi iradesinin dışında değişen ve gelişen ekonomik koşullar nedeniyle zor günler geçirdiklerini ve çocuklarını neredeyse okutamaz duruma düştüklerini ifade etti.

Ant, kamu yönetiminde Devlet Planlama Örgütü’nün hikaye okuyarak bir takım usullerle hayat pahalılığını saptadığını belirterek, asgari ücretin 2 bin lira olduğu ülkede artık bu rakamların gülünç kaldığını kaydetti. Ant, özel sektörün kendine göre ayrı sorunları olduğunu, ancak kamuda özlük haklarının daha da iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Bugün askıda olan binlerce mazbata ve icra var”

Ant, şunları kaydetti, “Bugün mazbata suçu nedeniyle cezaevindeki sayı eğer ki düşükse, Borçların Yeniden Yapılandırılması Yasası nedeni yüzündendir. Çünkü bu yasa nedeniyle insanların borçları yeniden tespit edildi. Örneğin, 10 bin lira borç almışsınız da bir milyon liraya çıkmış. Bunlar silindi. Borçlar yılda 2-3 katını geçmedi. Yani 10 bin liraysa, 20 bin, 30 bin lira oldu. Bu da uygun sürelere göre taksitlendirildi. Mazbatası veya icrası varsa bunlar da askıya alındı. Yargıç, bilirkişilerle borcu yeniden tespit ederek, borç ödenebilir seviyede tespit ediliyor, makul faizlerle taksitlendiriliyor. Kişilerin de bu nedenle mazbatası askıya alınıyor. Bugün askıda olan binlerce mazbata ve icra var”

“Mazbata çağ dışı bir yöntem”

Anaparayı ödemekten bile aciz hale gelen insanlar olduğunu belirten Ant, mazbatanın çözüm ve çare olmadığını kaydetti. Ant, mazbatanın bir sonuç olduğunu söyleyerek, yanlış bir uygulama olduğunu belirtti. Ant, “Ödememe gibi bir kasıt tespit ediyorsanız, sokun içeri. Ancak bu şekilde bu insanlar cezaevine girdiğinde ne elde ettiniz? İşinden oldular, aileleri insan içine çıkamıyor, okula giden çocuğu okuyamıyor. İnsanları bu hale düşürmenin anlamı ne? Bu ülkede maalesef çağ dışı yöntemler uygulanıyor” diye konuştu.