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Antalyaspor Robinho'nun peşinde

Antalyaspor Robinho'nun peşinde

Robinho, Real Madrid, AC Milan ve Manchester City gibi kulüplerde forma giymişti

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Antalyaspor, Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho'yu renklerine bağlamak için harekete geçtiği iddia edildi.
 
Yöneticilerin transferi tamamlamak istedikleri, yıldız futbolcu arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
 
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da kadrosunda istediği ifade edilen Brezilyalı Robinho, Real Madrid, Manchester City, Milan gibi Avrupa devlerinde forma giydikten sonra futbol kariyerine ülkesinde Atletico Mineiro'da devam ediyor.

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