Antik Liman göz göre göre yok oluyor!

Girne Antik Limanı’nın geçtiğimiz yıl iyileştirme yapılarak yeniden asfaltlanan mendirek bölgesinin durumu tekrardan içler acısı bir halde.

Geçtiğimiz yıl büyük bir görüntü kirliliği yaratan Girne Antik Liman'daki mendirek Girne Belediyesi tarafından asfalt dökülerek yeniden düzenlenmiş ve kullanılabilir duruma getirilmişti. Fakat Geçtiğimiz aylarda yaşanan fırtınanın ardından Girne Antik Limanı'nın hali günden güne daha da kötüye gitmeye başladı. Hatırlanacağı üzere 2016 yılının son aylarından meydana gelen şiddetli fırtınanın ardından liman zarar görmüş mendirek başındaki deniz feneri yıkılarak yan yatmıştı. Üzerinden aylar geçmesine rağmen deniz feneri halen tamir edilmedi. Deniz fenerinin tamir edilmemesi bir yana meydana gelen şiddetli dalgalardan dolayı mendirek de zarar görmüştü. Zarar gören mendireğin altının oluymasıyla geçtiğimiz günlerde mendirek üzerinde bulunan ve bir çok kişinin yürüyüş yaptığı mendireğin asfalt zemini daha fazla dayanamayarak çöktü. Yaşanan duruma karşısında sitemde bulunan vatandaşlar bir an önce Girne Antik Limanı'na artık gereken değerin gösterilmesini istiyor.