Antik Liman’ın geleceği tartışıldı

Mendirek ve fenerde oluşan hasarı tespit etmek ve yapılması gerekenleri belirlemek üzere Girnede toplantı yapıldı.

Toplantıya Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel başkanlık etti. Bakanlık Müdürüleri’nin yanısıra toplantıda Girne Başklavuzluk ve Liman Başkanı Kutlu Bayramoğlu, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen ve Girne Polis Müdürü Ali Adalıer katıldı.

Toplantıda Belediye başkanı Nidai Güngördü yaptığı konuşmada yılların ihmali nedeniye mendirek ve antik limanın bugünkü durumda olduğunu ifade etti.

Toplantıda hasar tespiti yanında neler yapılabileceğinin ortaya çıkarılacağını kaydeden Güngördüğ, ivedilikle mendireğe müdahale edilemzse antik liman da kaybedilecek uyarısında bulundu.

Güngördü, Girneliler olarak hükümetten ciddi destek beklediklerini vurguladı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel de ilgili paydaşlarla toplantı yapıldığına işaret etti ve Güngördü gibi o da, yıllardır mendirek ve limanın ihmal edildiğini anımsattı.

Esenyel, “amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir. Biran önce ne yapılabileceğini ortaya koymak istiyoruz “ dedi.

Girne Belediye Başkanı’nın limanla ilgili rehabilitasyon projesi olduğunu anımsatan Esenyel, Liman başkanlığı ve diğer uzmanlardan da görüş alındıktan sonra turizm bakanlığı olarak mendirek ve antik liman için ciddi bir projeyi hayata geçirmek istediklerinin altını çizdi.

Esenyel, bu proje ile antik liman ve çevresindeki işletmelere de el atacaklarını böylece antik limanın hak ettiği görünüme kavuşacağını vurguladı.