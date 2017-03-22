Antrepolardaki araçlar için çalışma başlatıldı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, antrepolardaki araçların ekonomiye girişi ve yeni iş araçlarına daha düşük vergi uygulanması için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Motorlu Araç Satıcıları ve İthalatçıları Birliği (MASİB) Başkanı İbrahim Akın’ı kabulünde yaptığı konuşmada, antrepolarda binlerce aracın bulunduğunu, bunların ekonomiye girişinin güncel değer üzerinden yapılabilmesi için bazı yasal düzenlemelerde çalışma başlattıklarını söyledi.

Ülkeye ithal edilen iş makinelerinden alınan vergi ve fonların yüksek olduğunu da kaydeden Atun, iş güvenliği adına daha modern ve yeni araçlar kullanılması gerektiğini, bu düşünceyle yeni araçlara uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesi için mevzuat değişliğine gideceklerini dile getirdi.

Bakan Atun, Japonya’dan ithal edilen ikinci el araçlar için radyasyon belgesi ibraz etme zorunluluğunun kaldırılması yönünde talimat verdiğini da söyledi.

“KAYIT DIŞILIĞININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ”

MASİB Başkanı İbrahim Akın ise Bakan’a ithalatta karşılaşılan sorunlar ile ilgili bir rapor sundu.

Akın, mevcut durumda vergi ödemeden birçok kişinin galerici gibi araba alıp sattığını, kayıt dışılığın önüne geçilmesi için çalışma başlatılması gerektiğini de söyledi.

Akın, iş makinelerine yüksek fon uygulandığını savunarak, firmaların maliyetlerinden ötürü yeni makineler yerine eski makineler ithal etmeyi tercih ettiğini aktardı.