AP, Atıkların geri dönüşümünün hızlandırılması ve gıda israfının sınırlanması çağrısı yaptı

Raif Uzkan

Avrupa Parlamentosu, şu an için %44 seviyesinde gerçekleşen atıkların geri dönüşüm oranının %70’e çıkarılmasıyla ilgili tasarıyı onayladı.

Parlamentonun dün atıklarla ilgili oturumunda konuşan milletvekilleri çevreye zararı olan çöp ve atıkların gömülerek yok edilmesi yönteminin %5 oranına çekilmesini ve gıdasal atıkların %50 oranında azaltılmasını istedi.

İtalyan Milletvekili Simona Bonafé parlamentoda yaptığı konuşmada, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve yeniden kazanma yönüne gidilmesinin, sürdürülebilirliği, inovasyonu ve rekabet edebilirliği destekleyecek yeni bir paradigma yaratılması adına önemli olduğunu, böylelikle atıkların bir sorun olmaktan çıkarak bir kaynağa dönüşeceğini kaydetti.

Avrupa Birliği’nin (AB) yıllık 89 milyon ton atığı bulunurken AP milletvekilleri bunun 2025’e kadar %30, 2030’a kadar da %50 oranında aşağıya çekilmesini, benzer bir hedefin deniz çöpleri için gerçekleşmesi gerektiğini savunuyorlar.

GÜVENLİK BOŞLUKLARININ ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN ATEŞLİ SİLAHLARLA İLGİLİ YASA GÜNCELLENDİ

Avrupa Parlamentosu 1991 yılından beri yürürlükte olan ateşli silahlarla ilgili direktifleri güncelleyen yasa tasarısını onayladı.

Yasa tasarısı kurusıkı diye tabir edilen akustik etkili silahların veya yetersiz şekilde etkisizleştirilen ateşli silahların daha sıkı denetlenmesi, kayıt altına alınmasıyla daha etkin izleme yöntemlerinin bulunmasını öngörüyor.

Yasayı gündeme getiren İngiliz Milletvekili Vicky Ford yenilenecek yasanın güvenlik açıklarını kapatmayı sağlarken, yasal silah sahiplerinin haklarına da saygı göstereceğini dile getirdi.

AB ülkeleri 2015’te gerçekleşen Charlie Hebdo saldırılarında da kullanılan ve canlı mermi atmak üzere kolayca yeniden tasarlanabilen kurusıkı silahlara daha sıkı kontroller getirecek. Bazı AB ülkelerinde halen daha bu tür silahlar kayıtsız taşınabiliyor. Yeni direktifle bunlar da canlı mermi atan silahlar gibi ruhsatlanacak.

Yasa Avrupa Birliği Bakanlar Kurulu’ndan onay alırsa “işlevsiz” hale getirilen silahlar devlet makamlarına teslim edilecek ve bu işlevsizleştirme geri dönülemeyecek şekilde gerçekleştirilecek.

TRUMP’IN ANTİ-KÜRTAJ UYGULAMASINA AP’DEN TEPKİ GELDİ

Parlamentodaki siyasi grupların konuşmacıları, dış ilişkiler ve insani yardımların görüşüldüğü oturumda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan destekli yabancı sivil toplum örgütlerinin kürtaj uygulamama ve kürtaja destek vermeyeceklerini belgelemelerini istediği kararına tepki gösterdi.

Milletvekillerine göre bu kural kadın sağlığının hiçe sayılması anlamına gelirken, az gelişmiş ve sorunlu bölgelerde bilinçsizce yapılacak kürtajlar kadın ölümlerinin artmasını sağlayacak.

Uluslararası STÖ’lerin kürtaj hizmeti ve bu hizmetler hakkında bilgilendirme yapma yoluyla Amerikan yardımlarından faydalanmasını yasaklayan “Mexico City Politikası” olarak da bilinen ve AP’de “Global Gag Rule” adıyla anılan konuyla ilgili Başkanlık Memorandumu, 23 Ocak 2017’de Başkan Donald Trump tarafından imzalanmıştı.

POLONYALI AP MİLLETVEKİLİ KADINLARI HEDEF ALAN AÇIKLAMALARINDAN DOLAYI SIFATI KULLANMAKTAN MEN EDİLDİ

Bu arada Avrupa Parlamentosu, kadınları hedef alan açıklamaları nedeniyle Polonyalı üyesi Janusz Korwin-Mikke’nin “AP Üyeliği” sıfatını kullanmasını 1 yıl süreyle yasakladı.

Mikke kadın-erkek arsındaki ücret eşitliği konularının görüşülmesi sırasında “Kadınların, daha ufak-tefek, daha az zeki ve daha güçsüz oldukları ve bu nedenle daha az para kazanmaları gerektiğini” söylemişti.

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ARASINDA GÖÇ ANLAŞMASI KONUSUNDA BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Öte yandan bugün, “AB-Türkiye Pazarlığı: Bir yıl sonra – Sonuçlar” başlıklı ve AB-Türkiye arası imzalanan göç anlaşmasıyla ilgili bir basın toplantısı düzenlenecek.

Toplantıya konuşmacı olarak Avrupa Birleşik Sol/Kuzey Yeşil Sol üyesi Alman MV Cornelia Ernst, Alman Yeşillerden Ska Keller, Alman Sosyal Demokratlar (SPD) Milletvekili Brigit Sippel, Hollandalı Demokratlar 66 üyesi Sophiein’t Veld ve İnsan Hakları İzleme Orta Asya ve Avrupa Direktörü Philippe Dam katılacak.