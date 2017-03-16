AP Milletvekilleri AB'nin geleceğini önemsiyor

AP Başkanı Antonio Tajani, Roma antlaşmasının 60. yıldönümünün "Avrupa'yı vatandaşlarına daha yakın hale getirme ve Avrupa değerlerini dünyada yükseltme fırsatı" olacağını söyledi. Tajani, "Şimdi her zamankinden daha fazla, birliğe ihtiyaç duyuyoruz. Değiştirmek zorundayız, ancak hiçbir şekilde AB'yi zayıflatmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) dünkü oturumunda AP üyesi milletvekilleri geçtiğimiz hafta düzenlenen Avrupa Konseyi toplantısına tepki göstererek, Konsey’i ağır davranmakla eleştirdiler ve AB’nin geleceğine odaklanacak Roma Deklarasyonu’nun öncelikli olduğunu belirttiler.

Toplantıyı AP’nin açılış oturumları için Strazburg’da bulunan Kıbrıslı Türk gazeteciler de izledi.

Avrupa'nın geleceği hakkında konuşan Konsey Başkanı Donald Tusk, eleştiriler karşısında, "Hızlı gitmek istiyorsan yalnız git, eğer uzağa gitmek istiyorsan, birlikte hareket et" ifadelerini kullandı. Brexit görüşmelerinde 27 üye ülkenin siyasi birliği için çaba göstermeye ve İngiltere ile AB'nin "yakın arkadaş" olmaya devam etmesini sağlama sözü veren Tusk, "Kapılar her zaman İngiliz arkadaşlarımız için açık kalacak" diye ekledi.

Tusk “Hiçbir pazarlığın AB için kötü olmayacağı iddialarını" reddetti ve “Her ikisi (AB ve İngiltere) için de kötü olur " dedi. Hollandaca konuşan Tusk, Hollanda için "özgürlük ve demokrasi yeri" nitelemesini kullanarak dayanışmasını da dile getirdi.

JUNCKER: “BU TÜR ÇIKIŞLAR TÜRKLERİ AB’DEN UZAKLAŞTIRIYOR”

Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker de Avrupa'nın geleceğinin "çok vitesli” (iki başlı) bir senaryoya indirgenmemesi uyarısında bulundu.

"Avrupa'da yeni bir demir perde istemiyorum." diyen Juncker, Hollanda'ya saldırıların "tamamen kabul edilemez" olduğunu söyleyerek bu tür çıkışların Türkleri AB'den uzaklaştırdığını söyledi.

Ayrıca yeni ABD ticaret politikasının, AB'nin çok taraflı serbest ticaretin yeni dünya lideri haline gelmesi yönündeki beklentilerini artırdığını ifade eden Juncker, ancak tüm serbest ticaret görüşmelerinde sosyal ortakların ve sivil toplumun bulunması gerektiğini vurguladı.

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni. "İki hızlı AB" tartışmasında "Büyük ve küçük, doğu ve batıda iki Avrupa'ya hayır ama, her ülkenin kendi hırs düzeyine sahip olabileceği, şimdi veya sonra her zaman katılım sağlayabileceği bunun yanında herkesin de ortak projeye dahil olduğu bir Avrupa’ya evet” ifadelerini kullandı.

Avrupa Konsey Başkanlığı adına konuşan dönem başkanı Malta Başbakan Yardımcısı Louis Grech, zamanın AB ve üye ülkelerin liderlerinden belirleyici bir eylem talep ettiğini söyledi.

AB'nin geleceğine ilişkin olarak, Roma deklarasyonunun somut olarak izlenmesi gerektiğini söyleyen Grech; olumsuz düşüncelere yer olmadığını söyleyerek, "ikinci sınıf vatandaşlar, günübirlik çözümler ve diz çökmüş reaksiyonlar olmamalıdır" ifadelerine yer verdi.

“TÜRKİYE’NİN ÜYELİK SÜRECİNİ DONDURALIM”

Bu arada tartışmalar sırasında Belçikalı milletvekili Guy Verhofstadt’tan “Türkiye’yle müzakereleri dondurma” önerisi geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kendi ülkesinde gazeteciler hapisteyken, ifade özgürlüğünden bahsetmekle eleştiren Verhofstadt, “Türkiye’nin girişini askıya alalım, şu anda tek yapabileceğimiz bu” dedi.

Verhofstadt Roma anlaşmasının 60. Yılında AB için bir “yeniden doğuş” sürecinin başlatılması gerektiğini savundu.

İtalyan EFDD Milletvekili Rosa D'Amato "İki hızlı (başlı) bir AB zaten var" diyerek, "Bir, bankaların, büyük şirketlerin ve lobilerin AB'si var; bir de, işlerini ve haklarını kaybeden AB vatandaşları var” dedi.

İtalyan ENF Milletvekili Matteo Salvini ise Türkiye'ye yapılan tüm AB ödemelerine ve AB üyelik müzakerelerine son verme çağrısında bulunarak "Hiç başlamamalıydılar" dedi ve AB liderlerini "Avrupa hayalini mahvetmekle” eleştirdi.

ÇİFTLİKTEN ÇATALA… AVRUPA’DA GIDA GÜVENLİĞİ KONUSUNDA DAHA SIKI DENETİMLER GELİYOR

AP Milletvekilleri, dün gıda zincirine daha sıkı denetimler getiren bir dizi yeni kuralı da karara bağladı.

Konuyu parlamentonun gündemine getiren Avusturyalı SD üyesi Karin Kadenbach, 2013’te yaşanan at eti skandalının Avrupa’da besin tedarikindeki şüpheleri artırdığına dikkati çekti.

Kadenbach, yeni kuralların sadece bu tür skandalları engellemekle kalmayıp daha da ileriye gideceğini söyleyerek, “Tüm AB vatandaşları sağlıklı bir hayatı hak ediyor, tıpkı hayvanlar ve bitkiler gibi… İşte bu nedenle daha sıkı ve iyi denetimlere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Yeni yasa, gıda izlenebilirliğini iyileştirmeyi, gıda yolsuzluklarıyla mücadele etmeyi ve tüketicinin gıdaya güvenini artırmayı hedefliyor.

Yeni kurallar, tüm gıda zincirinde, tüm sektörlerde gıda, yem, bitki sağlığı, böcek ilacı, hayvan refahı, organik üretim, korunan coğrafi işaretler ayrıca düzenli olarak habersiz, risk-odaklı kontroller de dâhil olmak üzere kapsamlı ve etkili bir kontrol sistemi kurmayı kapsıyor.

Ayrıca yeni kurallar, yetkililerin kriz durumlarında daha hızlı tepki vermelerini de sağlayacak. AB çapında dolandırıcılara eşit ve daha sert cezalar uygulanacak.