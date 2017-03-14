AP'den kadınlara hakaret eden üyeye ceza

Avrupa Parlamentosu (AP), kadınları hedef alan açıklamaları dolayısıyla Polonyalı üyesi Janusz Korwin-Mikke'nin AP üyeliği sıfatını kullanmasına bir yıl yasak getirdi.

AP Genel Kurulu'nda kadın ve erkekler arasındaki ücret eşitsizliğine ilişkin oturumda kadınlara hakaret eden Korwin-Mikke'nin cezası belli oldu.

AP Başkanlık Divanı, Korwin-Mikke'nin, 10 gün boyunca parlamentodaki tüm faaliyetlerden el çektirilmesine ve bir ay süreyle maaşı dışında AP'den aldığı gelirlerine el koyulmasına karar verdi. Başkanlık Divanı ayrıca Korwin-Mikke'ye bir yıl boyunca AP üyeliği sıfatını kullanmama cezası verdi.

Başkanı Antonio Tajani, Polonyalı üye Korwin-Mikke'nin talihsiz açıklamaları sonrası derhal soruşturma açıldığını belirterek, "Böyle bir davranışa müsamaha gösteremem. Tüm kadınlara hakaret ederek temel değerlerimizi ayaklar altına aldı." ifadesini kullandı.

Korwin-Mikke'ye verilen ceza, AP tarihinde ilk olma özelliği taşıyor.

Brüksel'de toplanan AP Genel Kurulu'nda kadın ve erkekler arasındaki ücret eşitsizliğine ilişkin oturumda konuşan 74 yaşındaki Korwin-Mikke, "Elbette ki kadınlar erkeklerden daha az kazanmalı. Çünkü onlar, daha zayıf, daha küçük, daha az zeki ve daha az kazanmalı." demişti. Geçmişte, Afrikalılar için de bir çok kez "zenci" ifadesini kullanan aşırı sağcı Korwin-Mikke'nin bu ifadelerine, özellikle kadın üyeler büyük tepki göstermişti.