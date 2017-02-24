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Apoel, İspanyol devini eledi!

Apoel, İspanyol devini eledi!

Güney Kıbrıs ekibi Apoel, rakibi Atletico Bilbao'yu yenerek son 16'ya kalmayı başardı

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Avrupa ligi son 32 maçlarından olan Apoel - Atletico Bilbao maçı nı 2-0 kazanan ev sahibi Apoel tur attı.

Güney Kıbrıs ekibi Apoel son 32 turunun ilk maçında İspanya'da oynanan maçta Atletico Bilbao'ya 3-2 yenilmesine karşın akşam oynanan karşılaşmada rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırmayı  başardı.

Bugün yapılacak kura çekiminde Apoel'in rakipleri arasında Beşiktaş bulunuyor.  

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