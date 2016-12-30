Apple Airpods'lar şarj sorunu yaşıyor

Apple'ın Eylül'de tanıttığı AirPods, kulaklık girişi bulunmayan yeni iPhone için bir çözüm sunmak üzere tasarlanmıştı. Kulaklığın Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyordu ancak Apple, ayın sonunda AirPods'un gecikeceğini söylemişti.

Şimdi ise bazı kullanıcılar, AirPods'ta şarj sorunu yaşadıklarını söylüyorlar. MacRumors'a göre bazı kullanıcılar, AirPods'un şarj kılıfı içerisindeyken kılıfın aşırı düzeyde pil harcadığını bildiriyor. Apple'a göre şarj kutusu, "24 saatten fazla pil ömrü" sunuyor ancak kullanıcılar, bunun yakınından geçmediklerini söylüyorlar.

Reddit'teki "severinskulls" adlı kullanıcı, AirPods'u kutusunda şarja bıraktıktan ve her ikisini yüzde 100 şarj ettikten sonra, kutunun yüzde 20 şarj kaybettiğini gördüğünü söylüyor.

Bir başka kullanıcı ise kulaklıklarını yaklaşık 3 saat kullandıktan sonra kutusuna koyduğunu, sabah kutunun pil oranının yüzde 50'ye düştüğünü söylüyor.

Sorunun ne kadar yaygın olduğu bilinmiyor ancak tüm AirPods'ları etkilemediği belli. AirPods'u sorunsuz olarak kullandığını söyleyen birçok kullanıcı var. Bununla birlikte Apple'ın kalite kontrolü, son aylarda giderek daha sık gündeme gelmeye başladı.