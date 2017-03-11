Apple, Türkiye'yi uluslararası garanti listesinden çıkardı

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Apple Türkiye temsilcisi, "Uluslararası garanti artık Türkiye'de geçerli değil. Bu konuda Apple önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapacak ancak kullanıcıların mağdur olmaması için telefonda bu şekilde bilgi veriyoruz" dedi.

KARARIN UYGULAMA TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Uluslararası garantinin hangi tarihten itibaren geçersiz sayıldığı sorulduğunda aynı temsilci, "Bu konuda detaylar henüz belli değil ama bugün itibariyle uluslararası garantinin geçerli olmadığını söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

CİHAZI ARIZALANAN, TAMİR İÇİN PARA ÖDEYECEK

Bugüne kadar yurtdışından iPhone veya iPad aldığınızda, global garanti sayesinde belli bir süre ürünleri Türkiye'de garanti kapsamında onarım veya değişim yapılabiliyordu. Bundan böyle yurtdışından cihaz alan kullanıcıların, cihazlarına bir şey olduğunda mutlaka para ödeyerek tamir veya değişim yaptırması gerekecek.

Bir diğer alternatif, Apple'ın uluslararası garantisinin geçerli olduğu bir ülkeye giderek bu işlemleri garanti kapsamında bu ülkede yaptırmak.

YURTDIŞINDA DEĞİŞTİRİLEN CİHAZLAR BTK'DA KAYDEDİLMELİ

Ayrıca eğer bir iPhone veya iPad ülkemizden satın alınmış ancak daha sonra yurtdışında Apple tarafından değiştirildiyse, yeni cihazın garantisinin devam etmesi için mutlaka BTK kaydının yapılmış olması gerekecek.

Teknoloji dergisi shiftdelete.net, bu kararın cihazların Türkiye'den alınmasını sağlamak amacıyla düşünülmüş bir uygulama olduğunu ifade etti.