Arabahmet Bölgesi’nde ev çöktü

Lefkoşa Arabahmet bölgesinde bulunan Tanzimat Sokak’ta iki katlı ev dün gece çöktü.

Gece 22 sıralarında meydana gelen olayda kerpiç ev tamamen çökerken, ortaya deprem sonrası meydana gelebilecek enkaz görüntüsü kaldı.

Sivil Savunma başta olmak üzere , İtfaiye ve Belediye ekipleri gece boyunca enkazda inceleme yaptı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na bağlı arama kurtarma ekipleri, çöken ev sonrası oluşan enkaz içerisinde canlı olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla enkaz dinlemesi yaptı, ardından termal kameralarla tarama yapıldı.

Yetkililer bütün ihtimalleri değerlendirmek adına , Özel Kuvvetlere ait kurtarma köpekleri ile de arama gerçekleştirdi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi, Arama çalışmalarında bizzat yer alarak ekipleri koordine etti.

Lefkoşa Türk belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Arama çalışmaları sonucu, enkaz altında kimsenin kalmadığı öğrenilirken, kerpiç evin aşırı yağışlardan çöktüğü belirtildi.