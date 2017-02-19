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  3. Arabistan'da petrol boru hattında sızıntı: 1 ölü, 3 yaralı
Arabistan'da petrol boru hattında sızıntı: 1 ölü, 3 yaralı

Arabistan'da petrol boru hattında sızıntı: 1 ölü, 3 yaralı

ARAMCO'ya ait boru hatlarından birinde meydana gelen yağ sızıntısı nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan Bukayk kentinde, ülkenin petrol ve doğalgaz şirketi ARAMCO'ya ait boru hatlarından birinde meydana gelen yağ sızıntısı nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ARAMCO tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, Bukayk'taki boru hattında yağ sızıntısı meydana geldiği ve sızıntı nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Sızıntının kontrol altına alındığı belirtildi.

Geçen ekim ayında da başkent Riyad yakınlarında yine ARAMCO'ya ait El-Vesi ham petrol işleme istasyonunda çıkan yangında 2 kişi ölmüş, 16 kişi yaralanmıştı.

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