Arabistan'da petrol boru hattında sızıntı: 1 ölü, 3 yaralı

Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan Bukayk kentinde, ülkenin petrol ve doğalgaz şirketi ARAMCO'ya ait boru hatlarından birinde meydana gelen yağ sızıntısı nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ARAMCO tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, Bukayk'taki boru hattında yağ sızıntısı meydana geldiği ve sızıntı nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Sızıntının kontrol altına alındığı belirtildi.

Geçen ekim ayında da başkent Riyad yakınlarında yine ARAMCO'ya ait El-Vesi ham petrol işleme istasyonunda çıkan yangında 2 kişi ölmüş, 16 kişi yaralanmıştı.