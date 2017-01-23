Araç kullanırken telefon elimizden düşmüyor!

16- 22 Ocak tarihleri arasında polis trafik ekipleri aynı tarihler arasında toplam 8 bin 593 araç sürücünü denetledi.

Yapılan kontrollerde toplam 1089 araç sürücüsü hakkında ileri işlem başlatıldı.

Haklarında ileri işlem yapılan araç sürücülerinden 313’ü süratli araç kullanma, 190’ı seyir halinde cep telefonu ile konuşma, 95’i trafik levha ve işaretlerine uymama, 50’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 41’i alkollü araç kullanma, 22’si sürüş ehliyetsiz araç kullanma, 20’si trafik ışıklarına uymama, 20’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanma, 16’sı muayenesiz araç kullanma, 14’ü dikkatsiz sürüş, 10’u tehlikeli sürüş, 18’i gerekli yol izni ve işletme izni olmadan araç kullanmak, 9’u miğfersiz motosiklet kullanmak, 3’ü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 1’i emniyet kemersiz araç kullanma ve 267’si de diğer suçlardan rapor edildi.