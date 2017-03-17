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  3. Araç takla attı, 3 kişi ölümden döndü
Araç takla attı, 3 kişi ölümden döndü

Araç takla attı, 3 kişi ölümden döndü

Mehmet Güneşkan yönetimindeki NU 270 Z plakalı araçla Kırnı Piliçleri İşletmeleri önlerine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj içerisindeki aydınlatma direğinin beton setine çarparak takla attı.

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Murat Aslan

Lefkoşa – Güzelyurt anayolu Alayköy kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada bir kişi ağır üç kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 15.10 sıralarından Güzelyurt – Lefkoşa anayolu üzerinde Lefkoşa’ya doğru dikkatsizce ilerlemekte olan 66 yaşındaki Mehmet Güneşkan yönetimindeki NU 270 Z plakalı araçla Alayköy bölgesi yakınlarında Kırnı Piliçleri İşletmeleri önlerine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje düşerek içerisindeki aydınlatma direğinin beton setine çarparak takla atması sonucunda meydana geldi.

Kaza sonucunda araç sürücüsü Mehmet Güneşkan ağır yaralanırken, yolcu olarak bulunan Ahmet Mercan ile Pervin Güneşkan hafif yaralı olarak ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar.

Sürücü Mehmet Güneşkan’ın hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi. Kaza sonucunda kiralık araç kullanılmaz hale gelirken, anayolda kaza nedeniyle trafik bir süreliğine aksadı.

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