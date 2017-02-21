Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Akdoğan’da geçtiğimiz Cuma günü, Yalçın Çardak’a ait mandıraya girerek 5 adet kuzu çaldıkları ileri sürülen Sezer Payas, Metin Boyalan ile konu kuzuları satmalarında kendilerine aracılık ettiği iddia edilen Mustafa Bayır ve Hakan Kalkan dün ek tutukluluk istemi ile Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Hazal Hacımulla’nın huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi anımsatan Dörtyol Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Halil Ersan, zanlı 1 Sezer Payas ile zanlı 2 Metin Boyalan’ın 10 Şubat 2017 tarihinde, Akdoğan’da Yalçın Çardak’a ait mandıradan 5 adet kuzuyu sirkat ettiklerini söyledi.

Ersan, konu kuzuları zanlı 3 Mustafa Bayır ve Hakan Kalkan’ın aracılığı ile Gazimağusa’da bir şahsa sattıklarını aktardı.

Aracılık parası talep etti ama…

Satıştan elde edilen bin 500 TL paranın bin TL’sini Sezer Payas ve Metin Boyalan’ın aldığını, geriye kalan 500 TL’yi ise zanlı 4 Hakan Kalkan’ın aldığını aktaran Ersan, zanlı 3 Mustafa Bayır’ın ise ancak zanlılar Sezer Payas ile Mustafa Boyalan’dan 150 TL aracılık parası talep ettiğini ancak bu isteğinin konu zanlılar tarafından kabul görmediğini söyledi.

Benzer meselelerle ilgileri araştırılacak

Bölgede benzer sirkat olaylarının olduğunu ve zanlıların bu olaylarsa bağlantılı olup olmadıklarının araştırılacağını belirten Ersan, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını bildirerek mahkemeden süre talep etti. Savcı Serhan Bundak talep edilen süreyi 3 gün ile sınırlandırdı. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın tamamlanmadığı yönünde bulgu yaparak zanlıların 3’er gün süre ile poliste tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.