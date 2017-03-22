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Aracıyla takla attı, ağır yaralandı

Aracıyla takla attı, ağır yaralandı

Girne-Güzelyurt anayolunda, dün sabahın erken saatlerinde direksiyon hâkimiyetini kaybettiği arabası takla atan 26 yaşındaki sürücü Metin Esmertaş ağır yaralandı

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Devrim Demir

Ülkenin kanayan yarası haline gelen trafik kazaları bitmek bilmiyor. Dün sabahın erken saatlerinde Girne-Güzelyurt anayolunda kullanımındaki HL 086 plakalı aracının direksiyon hâkimiyetini kaybeden Metin Esmertaş, yoldan çıktı.

Esmertaş’ın yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarparak, araç içinde sıkıştığı öğrenilirken, olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sabah saatlerinde ameliyata alındı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgide kazanın dün sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldiği ve ağır yaralanan Metin Esmertaş’ın ameliyata alındığı öğrenildi.

Ameliyatın ardından Esmertaş yoğun bakıma alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kaza ile ilgili polis soruşturması devam ederken, Esmertaş’ın kullanımındaki HL 086 plakalı salon araç Girne Polis Müdürlüğü park yerine kaldırıldı.

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